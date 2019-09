Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe resuscitare Quicksilver!

Quicksilver potrebbe fare ritorno dal mondo dei morti in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, potere del multiverso?

Secondo un rumor comparso su Reddit, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe vedere la resurrezione di Quicksilver.

La dipartita di Quicksilver in Avengers: Age of Ultron ha lasciato i fan attoniti. Il fratello di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, è uno dei pochi eroi dei fumetti a non fare ritorno dopo la morte. Secondo un nuovo rumor, però, sarebbe giunto il momento di rivederlo e questo accadrà più o meno nel 2021, data di uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e della serie tv WandaVision.

Le prime anticipazioni hanno svelato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà strettamente collegato alla serie tv WandaVision. Serie che si incentrerà sulla relazione sentimentale tra Wanda Maximoff e Visione. L'unico problema è che Visione è morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War che lo ha fatto fuori per sottrargli la Gemma della Mente. Nell'MCU abbiamo avuto solo un piccolo assaggio dei poteri di Scarlet witch, ma nei fumetti la sua capacità di manipolazione della realtà è tale da poter riportare in vita Visione. E perché non il fratello Quicksilver?

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: Scarlet Witch sarà la nuova villain dell'MCU?

Le possibilità si moltiplicano tirando in ballo Doctor Strange in the Multiverse of Madness e il multiverso. E' relativamente facile, per Marvel, introdurre un universo alternativo in cui Quicksilver non è mai morto. Resta da capire, però, se il ritorno del fratello di Wanda Nell'MCU sarà temporaneo oppure permanente e se a interpretare Quicksilver sarà ancora Aaron Taylor-Johnson.

Un altro personaggio il cui ritorno è anticipato dal rumor di Reddit è, naturalmente, l'Antico, ma visto l'immenso potere della creatura di Tilda Swinton la notizia - ancora da confermare - desta meno scalpore. Già annunciata la possibile presenza in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness di David Tennant nei panni del villain Nightmare.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Scott Derrickson e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, arriverà nei cinema il 7 maggio 2021.