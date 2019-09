Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: David Tennant sarà il villain?

David Tennant potrebbe interpretare Nightmare, possibile villain di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Il rumor ha cominciato a circolare a Hollywood. Massima segretezza, per il momento, da parte di Marvel Studios, ma mentre è in fase di sviluppo il sequel di Doctor Strange si comincia a parlare della presenza di un nuovo villain. Secondo alcune fonti, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo Stregone Supremo dovrà affrontare Nightmare, A interpretarlo potrebbe essere proprio la star di Doctor Who David Tennant.

David Tennant in Jessica Jones

Curiosamente, un rumor precedente sugferiva che in testa alle preferenze di Marvel per il ruolo di Nightmare vi sarebbe stato un altro ex Doctor Who, Matt Smith. Possibile che Smith abbia declinato lasciando campo libero al collega Tennant, ma senza una conferma ufficiale da parte di Marvel per adesso queste sono ipotesi campate in aria.

Al momento David Tennant si gode il successo della serie Amazon Prime Good Omens, interpretata a fianco di Michael Sheen. Qui potete leggere la nostra recensione di Good Omens.