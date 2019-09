Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: Scarlet Witch sarà la nuova villain dell'MCU?

Secondo una teoria di Reddit, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe vedere la trasformazione di Scarlet Witch in nuova villain dell'MCU.

Le anticipazioni sulla Fase 4 dell'MCU hanno confermato la presenza di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il sequel di Doctor Strange sarà collegato alla serie WandaVision, ma quale sorte attende il personaggio di Elizabeth Olsen dopo la perdita del suo amore Visione (Paul Bettany)?

Le tragedie che hanno colpito Scarlet Witch potrebbero inasprirla tanto da trasformarla nel nuovo villain della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, come suggerisce una teoria pubblicata su Reddit dall'utente u/cdhelt1225. La teoria suggerisce che nel tentativo di riportare in vita Visione Wanda potrebbe trasformarsi in una sorta di Dottor Frankenstein arrivando ad alterare la realtà.

Questo espediente narrativo potrebbe perfino permettere l'ingresso di Fantastici Quattro e X-Men nell'MCU portando all'espansione dell'universo narrato da Marvel. Naturalmente queste sono solo fantasiose teorie, corroborate dal fatto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà ambientato in un'epoca di poco successiva alla serie WandaVision. Saranno gli eventi narrati nella serie Disney+ a spingere Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a dare la caccia a Scarlet Witch attraverso il multiverso, provocando la comparsa di creature multi-dimensionali quali Nightmare, Dormammu e Shuma-Gorath. Questo lo scopriremo solo prossimamente.

WandaVision approderà su Disney+ nella primavera 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale il 7 maggio 2021.