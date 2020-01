Doctor Strange in The Multiverse of Madness: nel film ricomparirà la Gemma del Tempo?

In Doctor Strange in The Multiverse of Madness, la Gemma del Tempo potrebbe assumere un ruolo molto importante.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness potrebbe vedere la ricomparsa della Gemma del Tempo, elemento fondamentale per la figura dell'eroe Marvel Stephen Strange.

Secondo un post rilevato online, relativo a una casting call di Doctor Strange in the Multiverse of Madness apparsa su Backstage, pare che la Gemma del Tempo, che fa parte delle Gemme dell'Infinito, sarà un elemento importante nel film. Pare, infatti, che Stephen Strange correrà alla sua ricerca: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche per la Pietra del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico mette fine ai suoi piani e fa sì che Strange scateni un male indicibile."

Questo è quello che è trapelato da questo nuovo post di casting e, probabilmente, il vecchio amico divenuto nemico potrebbe essere Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), che ha avuto un ruolo importante in Doctor Strange come alleato di Stephen Strange, ma le sue convinzioni hanno portato a una separazione tra loro.

Staremo a vedere cosa succederà, per il momento le notizie su Doctor Strange 2 restano limitate anche perché attualmente la produzione è alla ricerca di un nuovo regista dopo l'abbandono di Scott Derrickson.

