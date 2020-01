Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Scott Derrickson abbandona la regia

Il regista Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per differenze creative.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha perso il suo regista: Scott Derrickson ha infatti rinunciato al progetto che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La Marvel ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Marvel Studios e Scott Derrickson hanno preso strade separate in modo amichevole per quanto riguarda Doctor Strange in the Multiverse of Madness a causa di differenze creative. Rimaniamo grati a Scott per il suo contributo al MCU".

Il regista ha confermato la notizia pubblicata da Variety con un tweet in cui dichiara: "Io e la Marvel abbiamo preso la decisione di non proseguire la collaborazione a Doctor Strange 2 a causa di differenze creative. Sono grato per la nostra collaborazione e rimarrò coinvolto nel progetto come produttore esecutivo".

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 10 gennaio 2020

Il magazine ha rivelato che lo studio è già alla ricerca di un sostituto perché l'inizio delle riprese è previsto per il mese di maggio e non c'è intenzione di modificare i progetti iniziali.

Il lungometraggio, inoltre, sarà legato alla serie WandaVision prodotta per Disney+ e in cui torneranno in scena i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Alla base della decisione sembra siano state le tempistiche richieste dallo studio per la realizzazione del progetto, criticate dal regista perché ostacolerebbero il processo creativo e artistico.