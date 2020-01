Doctor Strange 2, lo sceneggiatore scherza: "Io e Scott Derrickson lasciamo Marvel per fare Cats 2"

Mentre i fan Marvel si stanno ancora riprendendo dalla notizia della rottura dello studio con il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo sceneggiatore scherza sul dramma affermando che lui e Scott Derrickson hanno lasciato Marvel per fare Cats 2.

Doctor Strange: un'immagine degli attori Chiwetel Ejiofor e Benedict Cumberbatch

Poche ore fa è trapelata la notizia dell'abbandono della regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness da parte di Scott Derrickson per divergenze creative con Marvel. Per sdrammatizzare il romanziere e sceneggiatore di Doctor Strange C. Robert Cargill ha dichiarato scherzosamente che i due stanno lasciando Marvel per lavorare a Cats 2.

So I guess it's safe to announce that @scottderrickson and my next film CATS 2: THE FURRENING is being moved up and should be shooting soon. — C. Robert Cargill (@Massawyrm) January 10, 2020

Doctor Strange, uscito nel 2016, si è rivelato un successo di pubblico e critica. Da allora si sono diffuse molte congetture sul possibile sequel. Nel 2018, Cargill aveva dichiarato che il nuovo plot avrebbe visto lo scontro tra Stephen Strange e Nightmare, noto in precedenza come Barone Mordo e interpretato da Chiwetel Ejiofor. L'anno scorso è arrivata la conferma ufficiale dell'arrivo del sequel di Doctor Strange, anticipando il legame tra Doctor Strange in the Multiverse of Madness e la miniserie Disney+ WandaVision. Scott Derrickson aveva specificato fin da subito di avere una visione ben precisa riguardo al sequel anticipando "il primo film spaventoso dell'MCU", visione che, a quanto pare, non collimava coi progetti dei Marvel Studios.

L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 5 maggio 2021. Cosa succederà adesso alla produzione del sequel? restiamo in attesa della prossima mossa di Marvel.