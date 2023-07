Doctor Strange: Benedict Cumberbatch conferma il ritorno nel 2024

Benedict Cumberbatch ha confermato il suo ritorno nei panni di Doctor Strange nelle nuove produzioni Marvel nel 2024. L'attore inglese ha ammesso che sarà ancora Stephen Strange per filmare alcune scene di "alcuni nuovi progetti Marvel in preparazione". In precedenza Cumberbatch aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto "fare un altro film su Strange", spiegando che c'era ancora "molto altro da esplorare" sul personaggio e la sua storia nell'MCU.

Durante un'ospitata alla JW3 Speaker Series, Benedict Cumberbatch ha confermato che tornerà nelle vesti di Doctor Strange per girare le scene di un nuovo film Marvel che dovrebbe entrare in lavorazione il prossimo anno dichiarando:

"Ci sono alcuni progetti Marvel in preparazione il prossimo anno."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Magneto è stato tagliato dal film, ecco perché

È possibile che Cumberbatch si riferisca alle riprese di Avengers: The Kang Dynasty, ma i recenti ritardi subiti dallo sviluppo del lungometraggio potrebbero suggerire che l'attore stia facendo, in realtà, riferimento a un altro progetto.

Per quanto riguarda Doctor Strange 3, i Marvel Studios devono ancora annunciare ufficialmente la conferma del terzo capitolo della saga standalone su Stephen Strange, annuncio che potrebbe non essere troppo distante.

La pausa di Benedict Cumberbatch dalla recitazione

Nel maggio 2022, Benedict Cumberbatch ha dato ai fan l'impressione che stesse prendendo un congedo dalla recitazione. Quando gli è stato chiesto in quale dimensione della realtà gli sarebbe piaciuto vivere se il Multiverso fosse reale, Cumberbatch ha risposto: "Immagino in una in cui sono meno impegnato, forse potrei esserlo molto presto, il che non sarebbe male, intento prendersi una pausa." Appena un mese dopo, Cumberbatch ha dichiarato di essere disposto a tornare al ruolo di Doctor Strange per un terzo film della serie, rassicurando i fan che la sua uscita definitiva dall'MCU è ancora lontana.