Doctor Strange 3 è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel (RUMOR)

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e nella sua scena post-credits, un terzo capitolo della saga sembrerebbe essere scontato, ma la Marvel non ha ancora annunciato nulla in merito. Lo scooper KC Walsh ha però rivelato di aver visto Doctor Strange 3 nel calendario delle prossime uscite Marvel, segno di un possibile annuncio in arrivo.

Lo scooper parla di un nuovo film di Doctor Strange, ma non condivide una possibile finestra di lancio. Per molti è probabile che la nuova avventura con Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange possa arrivare prima di Avengers: The Kang Dynasty, attualmente previsto per il 2025.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tagliata una scena post-credit sui Fantastici 4

Non si conoscono ancora dettagli sulla trama di Doctor Strange 3, ma è probabile che il plot vedrà Strange e Clea (Charlize Theron) pronti a tornare nella Dimensione Oscura per impedire che si verifichi un'altra incursione. Sul suo ritorno nei panni dello stregone Cumberbatch aveva dichiarato:

"Lo spero. Mi piacerebbe farne un altro. Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia molto di più da esplorare con lui. È un personaggio così brillante, mi sto ancora divertendo a interpretarlo".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscito nelle sale lo scorso anno, è stato diretto da Sam Raimi, tornato alla regia di un cinecomic dopo l'esperienza con la trilogia di Spider-Man.