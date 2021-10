Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Indiana Jones 5: nuove date di uscita

Disney ha annunciato lo slittamento dei suoi nuovi film, tra cui, Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder e Black Panter 2 svelandone la nuova data di uscita che segna anche il posticipo di Indiana Jones 5.

Il secondo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch arriverà nelle sale il 6 maggio 2022, il film sulle nuove avventure del divino supereroe affidato a Chris Hemsworth è stato spostato all'8 luglio 2022, e il sequel di Black Panther che farà i conti con l'assenza di Chadwick Boseman debutterà l'11 novembre 2022.

In precedenza Doctor Strange in the Multiverse of Madness aveva un debutto fissato al 25 marzo 2022, Thor: Love and Thunder doveva arrivare nelle sale il 6 maggio 2022 e Black Panther: Wakanda Forever essere distribuito l'8 luglio 2022.

Il ritorno di Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones slitta invece di ben un anno: dal 29 luglio 2022 al 30 giugno 2023. Le riprese dell'atteso lungometraggio sono attualmente in corso e i numerosi ritardi alla produzione hanno quindi portato alla decisione presa dalla Disney di concedere più tempo per completare la produzione.

I cambiamenti nel listino della Disney coinvolgono anche The Marvels con star Brie Larson che dall'11 novembre 2022 è stato posticipato al 17 febbraio 2023; Ant-Man and the Wasp: Quantumania che slitta dal 17 febbraio 2023 al 28 luglio 2023, mentre altri tre film Marvel che erano programmati nel 2023 sono stati rimossi, e un titolo ancora avvolto dal mistero programmato per il 10 novembre 2023 è stato posticipato al 3 novembre 2023.

Disney, inoltre, ha rimosso un film live action che era programmato per il 14 luglio 2023 dalla propria programmazione.