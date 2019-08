Disney: ecco tutte le anticipazioni presentate al D23

Presso l'Anaheim Convention Center ad Anaheim, California, si è conclusa l'edizione 2019 del D23 Expo: ecco tutte le novità anticipate da Disney nel più grande evento Disney dedicato ai fan che ha offerto a migliaia di partecipanti grandi anticipazioni esclusive sulle novità in arrivo nelle sale cinematografiche e le prime news su Disney+.

Nella giornata dedicata alle novità in arrivo sul grande schermo Alan Horn, co-presidente e direttore creativo di Walt Disney Studios, Kathleen Kennedy di Lucasfilm, Kevin Feige di Marvel Studios, Sean Bailey di Disney Live Action, Pete Docter di Pixar e Jennifer Lee di Disney Animation hanno mostrato ai fan presenti in sala immagini inedite insieme a un gran numero di star. Inoltre, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad si sono esibiti in una incredibile performance dal film Disney Frozen II - Il segreto di Arendelle, in arrivo nelle sale italiane il 27 novembre.

LUCASFILM

Il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il regista, sceneggiatore e produttore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker J.J. Abrams hanno parlato dell'avvincente conclusione della saga di Skywalker. Kennedy e Abrams hanno entusiasmato il pubblico presentando nove star del film, molte delle quali hanno partecipato per la prima volta all'Expo D23: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams, accompagnati dalle speciali apparizioni di R2-D2, BB-8 e del nuovo droide D-O. Il pubblico è stato poi trasportato in un viaggio nel passato ripercorrendo l'incredibile saga di Star Wars e ha potuto dare un breve sguardo in anteprima al film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.

MARVEL STUDIOS

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha dato il via alla sua presentazione introducendo a sorpresa il regista e co-sceneggiatore di Black Panther Ryan Coogler. Insieme hanno rivelato che Black Panther 2 (titolo ancora provvisorio) arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022.

Feige ha poi introdotto il nuovo film in uscita il prossimo anno Eternals, invitando i membri del cast sul palco: Richard Madden, che interpreta l'onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del Cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta il velocissimo Makkari, primo eroe non udente dell'Universo Cinematografico Marvel; Brian Tyree Henry, che interpreta l'intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta il leader saggio e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, giovane e al contempo piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; e Angelina Jolie, che veste i panni dell'impetuosa guerriera Thena. Feige ha rivelato le immagini a cui si sono ispirati per ciascun personaggio e ha annunciato tre nuovi membri del cast e i loro ruoli: Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Kit Harington, che è stato scelto come Dane Whitman, personaggio non eterno e Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig, e che era presente all'evento. Diretto da Chloé Zhao, regista del film The Rider - Il Sogno di un Cowboy acclamato al Sundance Film Festival, Eternals uscirà nelle sale americane il 6 novembre 2020.

Feige ha concluso con Black Widow. Diretto da Cate Shortland, il film apre la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel e arriverà nelle sale americane il 1° maggio 2020. Feige ha mostrato un video di saluto con gli attori Scarlett Johansson, che riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, David Harbour, che è stato scelto per il ruolo di Alexi il Guardiano Rosso, e Florence Pugh, che interpreta Yelena. I fan presenti hanno avuto inoltre il privilegio di vedere in anteprima esclusiva alcune immagini del film.

DISNEY LIVE ACTION

Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, ha condiviso con il pubblico alcune novità, tra cui il film in arrivo nelle sale la prossima estate Jungle Cruise, un'entusiasmante avventura ispirata alla classica attrazione di Disneyland. La star Dwayne Johnson, che interpreta Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, è entrato nella Hall D23 a bordo di una delle barche originali dell'attrazione Jungle Cruise, presentando un "trailer" che metteva in luce il suo personaggio. A seguire, la sua co-star Emily Blunt, che interpreta la dottoressa Lily Houghton, è arrivata a bordo di un'auto d'epoca per condividere con i fan il suo "trailer" che offriva una prospettiva diversa... Ridendo, Bailey ha informato Johnson e Blunt che nessuno dei due trailer era ufficiale. Diretto da Jaume Collet-Serra, il film Disney Jungle Cruise arriverà nelle sale americane il 24 luglio 2020.

Bailey ha accolto ancora una volta Angelina Jolie sul palcoscenico per presentare immagini e dettagli esclusivi dal film Disney Maleficent: Signora del male, l'entusiasmante seguito del film di grande successo uscito nel 2014, ancora una volta interpretato da Angelina Jolie nel ruolo di Malefica e da Elle Fanning in quello di Aurora. Il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere il bosco e le creature magiche che lo abitano. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia. Chiwetel Ejiofor interpreta Connal, uno dei leader dei dark fey, alleato di Malefica. Ejiofor, Pfeiffer e Fanning sono stati accolti sul palcoscenico da un pubblico entusiasta. Diretto da Joachim Rønning, che aveva co-diretto il film Disney del 2017 Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Maleficent - Signora del Male arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre 2019.

Subito dopo Bailey ha presentato l'acclamata filmmaker Niki Caro, regista di Mulan, la rivisitazione in chiave live-action del Classico d'animazione Disney del 1998. Caro ha espresso ai fan la propria passione per il progetto, condividendo alcune immagini tratte dall'epica avventura ispirata a uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Nel film Disney Mulan, che arriverà nelle sale americane il 27 marzo 2020, l'Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale per difendere il Paese dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l'orgoglio di un padre.

Bailey ha poi condiviso alcuni dettagli su Cruella, un lungometraggio completamente nuovo con Emma Stone ed Emma Thompson. Stone, che interpreta l'iconico personaggio di Crudelia, ha inviato ai fan presenti al D23 un saluto dal set londinese con l'aiuto di un collega maculato e a quattro zampe. I fan hanno inoltre potuto ammirare la prima immagine di Emma Stone con il costume completo e i caratteristici capelli bianchi e neri di Crudelia. Il regista Craig Gillespie, che ha diretto Tonya e L'Ultima Tempesta, porterà Cruella nelle sale americane il 28 maggio 2021 con un originale approccio in stile punk rock anni '70.

PIXAR ANIMATION STUDIOS

Il Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios Pete Docter ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso i prossimi film originali Pixar. Docter ha dato inizio alla presentazione parlando del lungometraggio Soul, di cui è il regista. Il film inizierà nelle strade di New York e accompagnerà il pubblico attraverso regni cosmici mai visti prima e nel seminario You Seminar, un luogo fantastico in cui tutti scoprono le proprie personalità uniche. La produttrice Dana Murray, il co-regista/sceneggiatore Kemp Powers e lo sceneggiatore Mike Jones hanno raggiunto Docter sul palcoscenico e insieme hanno presentato al pubblico alcune immagini in esclusiva dal film. Il team ha svelato alcuni membri del cast vocale originale che si sono uniti a loro sul palcoscenico, tra cui Ahmir Questlove Thompson, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Tina Fey e Jamie Foxx. Nella versione originale del film, Foxx presta la voce a Joe Gardner, direttore di una banda musicale della scuola media la cui vera passione è suonare il jazz. Fey interpreta 22, un'anima ancora in allenamento che ha un incontro inaspettato con Joe quando quest'ultimo si ritrova accidentalmente allo You Seminar. Insieme, i due cercheranno di trovare un modo per rimandare Joe sulla Terra: in questo viaggio Joe inizierà a riflettere su cosa significhi davvero avere un'anima. I filmmaker hanno inoltre rivelato che il musicista rinomato in tutto il mondo Jon Batiste scriverà alcune composizioni jazz originali per il film e che i vincitori dell'Oscar Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network) della band Nine Inch Nails scriveranno una colonna sonora originale che oscillerà tra il mondo reale e quello delle anime. Il film Disney e Pixar Soul arriverà nelle sale americane il 19 giugno 2020.

Docter ha poi presentato il regista Dan Scanlon e la produttrice Kori Rae, che hanno condiviso alcuni dettagli e immagini esclusive della durata di più di 10 minuti tratti dal nuovo lungometraggio Pixar Onward. Il film, che arriverà nelle sale americane il 6 marzo 2020, vede nella versione originale Tom Holland e Chris Pratt dare la voce a due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, il lungometraggio Disney e Pixar Onward è ispirato ad alcune esperienze personali vissute da Scanlon insieme a suo fratello. Holland, Pratt e Julia Louis-Dreyfus - che nella versione originale interpreta la mamma dei protagonisti - hanno raggiunto i filmmaker sul palcoscenico salutando il pubblico.

WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

La Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee ha presentato una panoramica dei prossimi due lungometraggi dello studio, a cominciare dall'avventura fantasy d'azione Raya and the Last Dragon, in uscita nelle sale americane a novembre 2020. I registi Paul Briggs e Dean Wellins (Big Hero 6, Frozen - Il Regno di Ghiaccio), la produttrice Osnat Shurer (Oceania) e la sceneggiatrice Adele Lim (Crazy & Rich) hanno raggiunto Lee sul palco. Il film introduce il personaggio di Raya, una guerriera solitaria proveniente dal regno fantastico di Kumandra che si unisce a un gruppo di emarginati per trovare l'Ultimo Drago e riportare luce e unità nel loro mondo. I fan presenti al D23 sono stati i primi ad avere l'opportunità di dare uno sguardo al nuovo film, attraverso un filmato della durata di tre minuti, e di incontrare due nuovi membri appena annunciati del cast vocale originale: Awkwafina presta la voce a Sisu, l'Ultimo Drago, che è stato lasciato sulla Terra per proteggerla qualora le forze oscure dovessero tornare, mentre Cassie Steele presta la voce alla protagonista Raya. Incentrato su temi come la comunità e la speranza, e ispirato alle bellissime e variegate culture del sud-est asiatico, l'avventura fantasy d'azione Raya and the Last Dragon arriverà nelle sale americane il 25 novembre 2020.

Jennifer Lee, che con Chris Buck dirige Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e ha scritto la sceneggiatura del film, ha invitato Buck a raggiungerla sul palco. Il duo premiato con l'Oscar ha svelato nuovi dettagli relativi al film, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Lee e Buck hanno presentato due nuovi membri del cast vocale originale di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle: Sterling K. Brown, che presta la voce al tenente Destin Mattias, ed Evan Rachel Wood, che presta la voce alla Regina Iduna, la madre di Anna ed Elsa. Il pubblico, che ha ricevuto un esclusivo poster del film realizzato per il D23, ha potuto vedere alcune immagini inedite con i nuovi personaggi, tra cui una scena in cui Iduna canta una canzone alle piccole Elsa e Anna. La canzone "All Is Found" è uno dei sette brani originali completamente nuovi scritti per il film dagli autori e compositori premiati con l'Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. I fan presenti hanno inoltre visto in anteprima una sequenza in cui Elsa desidera risposte sul proprio passato, che culmina in un'altra canzone intitolata "Into the Unknown". La presentazione si è chiusa in grande stile con una straordinaria performance della canzone "Some Things Never Change" interpretata da Menzel, Bell, Groff e Gad.

DISNEY+

Anche Disney+ ha fatto il suo debutto al D23 Expo, nel corso del quale sono state annunciate sei nuove serie attualmente in sviluppo e sono stati svelati alcuni importanti dettagli relativi all'attesissimo servizio streaming, suscitando una reazione entusiastica da parte del pubblico presente all'Anaheim Convention Center di Anaheim, in California. L'evento ha messo in luce l'incredibile quantità di talenti coinvolti nelle produzioni della piattaforma: diversi protagonisti delle produzioni originali targate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic sono salite sul palco o sono apparse in video. Nel corso della presentazione (https://youtu.be/P7zW53OuvMg) sono state mostrate alcune anticipazioni sulle produzioni in arrivo e diversi trailer in anteprima mondiale e ovviamente sono state svelate notizie esclusive sul servizio e sui suoi progetti imminenti. L'attrice Yvette Nicole Brown, tra i protagonisti del film originale Disney+ Lilli e il Vagabondo, ha presentato il divertente evento, accogliendo sul palco Kevin Mayer, chairman della sezione Direct-to-Consumer & International, per dare inizio allo spettacolo.

"Mancano meno di tre mesi al lancio americano: presto Disney+ intratterrà e ispirerà spettatori di tutte le età, e continuerà a farlo per le generazioni future. Oggi siamo entusiasti di mostrare in anteprima al pubblico del D23 Expo alcuni dei meravigliosi contenuti originali che i nostri brand di prim'ordine stanno creando per il servizio", ha affermato Mayer. "Raccontare storie è la colonna portante di The Walt Disney Company e siamo entusiasti di poter svelare una nuova lista di serie originali ambientate negli universi cinematografici di Star Wars e Marvel, oltre ad altre celebri franchise televisive che ritorneranno con serie completamente nuove, in esclusiva su Disney+".

