Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nuovo poster e ulteriori spoiler sul film!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato protagonista del panel della Disney in corso al D23 Expo, occasione che ha regalato ai fan un nuovo poster e ulteriori spoiler sull'atteso capitolo conclusivo della trilogia della saga.

La nuova locandina del film diretto da J.J. Abrams ha come protagonisti Kylo e Rey mentre si affrontano con le spade laser in una condizione di equilibrio precario, mentre sopra di loro incombe la figura di Palpatine.

Sul palco, inoltre, sono saliti i produttori e i protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che hanno condiviso qualche anticipazione.

Keri Russell, tra le new entry nel cast, ha spiegato che il suo personaggio, Zorri, è una criminale e una vecchia amica di Poe Dameron.

Billy Dee Williams, interprete di Lando Calrissian, è salito sul palco e ha dichiarato: "Lando non mi ha mai lasciato. Essere qui è un'esperienza davvero speciale".

Il regista J.J. Abrams ha invece assicurato che Leia, interpretata da Carrie Fisher, sarà il cuore della storia e il materiale che era stato girato per il settimo capitolo della saga è stato usato in un modo nuovo.

Durante un nuovo video presentato al D23 Expo e non ancora apparso online, inoltre si è mostrata Rey con in mano una spada laser doppia come quella dei Sith e incappucciata!

Il filmato mostrava i protagonisti in un piccolo villaggio mentre volano numerose navi spaziali. Rey si sposta velocemente tra gli alberi e Kylo emerge da un veicolo. I due lottano circondati dall'acqua e la voce di Palpatine dichiara che la fine si sta avvicinando.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nuovo poster

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.