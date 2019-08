Jungle Cruise e Pirati dei Caraibi saranno ambientati nello stesso universo?

Jungle Cruise, nuova avventura marinaresca Disney, sarà ambientato nello stesso universo di Pirati dei Caraibi? Questa è la domanda che si pongono i fan.

Pirati dei Caraibi, basato su una attrazione dei parchi Disney, si è trasformato in un franchise multimilionario grazie anche alla presenza della star Johnny Depp che ha tirato fuori dal cilindro lo straordinario alter ego di Jack Sparrow. Anche Jungle Cruise è a sua volta ispirato a un'attrazione dei parchi Disney e le similitudini tra le pellicole non si fermano qui. Perciò CinemaBlend ha chiesto alle star Dwayne Johnson ed Emily Blunt se i film condividono lo stesso universo.

Emily Blunt è andata subito al sodo dimostrando di apprezzare l'idea di essere in un film con Johnny Depp. Entrambi gli attori hanno dimostrato entusiasmo per la fantasiosa ipotesi di un universo connesso. In precedenza lo stesso Dwayne Johnson aveva svelato che Pirati dei Caraibi è stato una fonte di ispirazione preziosa per fare Jungle Cruise. Il team di Jungle Cruise ha presentato il film, in uscita il prossimo anno, al D23. The Rock ha anticipato che il suo personaggio, lo skipper di fiume Frank, è il protagonista della storia. Emily Blunt ha rivelato, però, che la sua scienziata Lily Houghton è la vera star, la donna si imbarca in un'avventura marina con il fratello (Jack Whitehall) e ingaggia Frank come capitano della barca che la condurrà alla ricerca dell'Alberto della Vita, che dovrebbe possedere incredibili poteri.

Jungle Cruise, diretto da Jaume Collet-Serra, racconta la storia di un capitano (Johnson) che guida due fratelli (Blunt e Whitehall) in una missione con lo scopo di trovare un albero che dovrebbe avere il potere di guarire le persone. La loro avventura sarà ostacolata da animali selvaggi e da una spedizione avversaria.