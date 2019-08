Black Panther 2: Marvel annuncia la data prevista per l'arrivo del sequel!

Black Panther 2 ha finalmente una data prevista per l'uscita nelle sale: il 6 maggio 2020, come ha annunciato Kevin Feige durante il D23 Expo.

Il presidente di Marvel Studios, sul palco dell'evento in corso negli Stati Uniti, ha inoltre confermato che Ryan Coogler ha già in mano alcune idee per la storia da portare nelle sale, tuttavia è ancora presto per condividere dei dettagli riguardanti la trama di Black Panther 2.

Pochi giorni fa l'attore Martin Freeman aveva rivelato che le riprese dell'atteso sequel delle avventure di T'Challa e degli altri eroi di Wakanda dovrebbero iniziare nel 2021.

Il film ha incassato 1.3 miliardi di dollari e Black Panther 2 dovrebbe avere nuovamente come regista Ryan Coogler. Nel cast ci sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'O, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Black Panther: 10 cose che potreste non aver notato del film