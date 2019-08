WandaVision: il poster della serie Disney+ è in stile anni '50

Il nuovo poster di WandaVision conferma l'ambientazione anni '50 per la serie che andrà in onda su Disney+ nel 2021.

WandaVision, la serie in arrivo su Disney+, ha un nuovo poster che nel mondo superoistico della Marvel è più unico che raro. Perchè a guardare quella coppia seduta sul divano si potrebbe pensare a tutto ma non a dei superpoteri.

Il poster, infatti, conferma quanto dichiarato dalla protagonista Elizabeth Olsen qualche mese fa, e cioè che l'ambientazione temporale della serie (o almeno di una parte) sarebbero stati gli anni '50. Infatti l'immagine appena diffusa è un quadretto casalingo in perfetto stile anni '50 da cui potrebbe senza problemi spuntare anche la biondissima Betty Draper di Mad Men. Attenzione però: alcuni dettagli nel poster ci dicono che non è tutto idilliaco come appare.

The first look at ‘WANDAVISION’ shows Wanda and Vision in a nuclear family type setting. Reality bending? #D23 #D23Expo pic.twitter.com/wSC60HVAPM — Disney+ Updates (@moredisneyplus) August 25, 2019

Anzitutto il bagliore rosso che circonda la televisione in salotto, in secondo luogo la sagoma di Wanda proiettata sul muro della stanza "indossa" a differenza della donna seduta sul divano, il copricapo con cui il personaggio è ritratto nei fumetti. Wanda Maximoff, destinata ad essere uno dei personaggi di rilievo nel prossimo film di Doctor Strange, sarà la vera protagonista delle 6 puntate. Per cui Marvel deve aver fatto scelte stilistiche assai particolari se, come Kevin Feige ha dichiarato, WandaVision sarà insieme una sitcom e un lungo film ad alto budget lungo praticamente 6 ore. E Jac Schaeffer, showrunner di WandaVision, ha confermato la sua versione durante il D23 Expo, dichiarando che quando si ha a che fare con Disney e Marvel non esiste uno schermo "piccolo": le due azienda intendono conservare la stessa grandiosità delle produzioni ad alto budget per il cinema, nonostante si tratti di prodotti pensati per lo streaming.

WandaVision esordirà sulla piattaforma Disney+ nel corso del 2021.