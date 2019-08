Disney+, il trailer del nuovo servizio streaming svela un mondo di emozioni

il trailer di Disney+, nuova piattaforma streaming che debutterà il 12 novembre negli Stati Uniti, è stato rilasciato, in occasione del D23. Il servizio, pensato per le famiglie, avrà un catalogo contenente materiale di tutti i brand della Casa del Topo (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri), tra prodotti esistenti e film e serie originali, disponibili esclusivamente sulla piattaforma. Non è ancora nota la data del lancio in Italia, che avrà luogo nel 2020 come per il resto dell'Europa.

L'idea di Disney+ è di riunire sotto un unico tetto tutto il materiale per bambini e famiglie prodotto dalla major, con alcune possibili eccezioni: gira voce, ma senza conferma ufficiale, dell'esclusione del controverso film I racconti dello zio Tom, da sempre inedito in home video sul territorio nordamericano a causa dei contenuti razzisti, e dell'eventuale modifica di alcuni film (tra cui il Dumbo originale) contenenti scene potenzialmente offensive. Il trailer mette in evidenza la ricchezza del catalogo, con clip tratte da film e serie di ogni epoca, da Le avventure di Peter Pan del 1953 a lungometraggi più recenti come Star Wars: Il risveglio della forza e Avengers: Endgame.

Vi sono anche immagini dei primi prodotti originali che saranno disponibili al momento del lancio statunitense, a fine anno: The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, il remake Lilli e il vagabondo e la commedia Noelle, con Anna Kendrick nei panni della sorella di Babbo Natale. Tra gli altri progetti in lavorazione, una miniserie su Obi-Wan Kenobi e altre ambientate nel Marvel Cinematic Universe, con personaggi come Falcon, Scarlet Witch, Loki e Hawkeye. In un primo tempo mancheranno all'appello diversi film della 20th Century Fox, a causa di un precedente accordo con la HBO, mentre i film destinati a un pubblico più maturo andranno su un'altra piattaforma, Hulu.