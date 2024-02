Deadpool & Wolverine: tre personaggi dei primi due film NON torneranno, ecco chi sono

Scopriamo chi dei precedenti due film non tornerà in questo nuovo capitolo ambientato nel Marvel Cinematic Universe

Deadpool & Wolverine vedrà finalmente nella stessa inquadratura il Wade Wilson di Ryan Reynolds e il Logan/Wolverine di Hugh Jackman, tuttavia sembra che tre personaggi apparsi nei precedenti film sul Mercenario Chiacchierone non torneranno per questo terzo capitolo targato Marvel Studios.

I personaggi in questione sarebbero infatti il Cable di Josh Brolin, la Domino di Zazie Beetz e il Weasel di T.J. Miller.

Cable

L'ultima volta che il pubblico ha visto il personaggio, aveva appena salvato la vita a Deadpool. Non molto tempo dopo, Wade Wilson rubò il suo dispositivo per viaggiare nel tempo. È difficile immaginare che Cable non comparirà affatto nel prossimo film. È strano che non sia con tutti gli amici di Wade a festeggiare il compleanno del Mercenario (come si vede nel trailer di Deadpool & Wolverine).

Molti fan avevano previsto che a mettere nei guai Deadpool con la TVA fossero state le sue buffonate temporali. Forse gli autoproclamati protettori della linea temporale sono arrivati prima per Cable?

In una recente intervista, Josh Brolin è stato ambiguo sulla sua presenza nel film, non smentendola del tutto.

Domino

Nel giugno del 2023, l'interprete di Domino Zazie Beetz aveva confermato a Collider che non sarebbe stata presente in Deadpool 3. Proprio come Cable, la sua assenza dal film è un po' strana. Dopotutto, anche i membri della X-Force, Peter e Shatterstar, sono in qualche modo presenti alla festa di compleanno di Wade Wilson: come fa Domino a non esserci?

Il personaggio era stato introdotto per la prima volta in Deadpool 2, dove ha aiutato la squadra a fermare il mutante Russell dall'intraprendere un percorso di vita oscuro. In seguito agli eventi di quel film, a detta di tutti, dovrebbe essere ancora viva e vegeta. Forse alla fine Beetz sorprenderà il pubblico.

Weasel

Il Weasel di TJ Miller è stato una componente comica fondamentale nel franchise di Deadpool per i primi due film. Purtroppo, l'attore è stato travolto dalle accuse di violenza sessuale e da altri problemi legali a partire dal 2017. Da allora, non ha più avuto un ruolo di rilievo sullo schermo ed è stato rapidamente rimosso da altri progetti a cui era originariamente legato.

Per questo motivo, possiamo escludere un suo ritorno nel nuovo film. Non sarebbe troppo sorprendente se il Wade di Ryan Reynolds facesse qualche battuta sulla sua morte fuori dallo schermo.

Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale italiane il 24 luglio 2024.