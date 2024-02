Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman 'corregge' il titolo del film per vendicarsi di Ryan Reynolds

Dopo aver visto finalmente il primo trailer di Deadpool & Wolverine, la faida tutta mediatica tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds si alimenta di un nuovo capitolo, ovvero il marketing della pellicola stessa della Marvel, con il primo che "corregge" scherzosamente il titolo.

Il titolo ufficiale di questo terzo capitolo del franchise è stato ufficialmente svelato con l'arrivo del teaser, diffuso in streaming durante la notte del Super Bowl americano: Deadpool & Wolverine.

Il teaser contiene i classici ingredienti della saga di Deadpool, cioè humor, battute a raffica, rotture della quarta parete e azione, ma anticipa inoltre come il film si integrerà nel futuro del franchise. Nel nuovo trailer non è chiaro quanto tempo sia passato per Wade Wilson (Ryan Reynolds) e la sua compagna Vanessa (Morena Baccarin) dalla fine di Deadpool 2, o anche se siano esattamente le stesse versioni dei personaggi apparsi in precedenza (come specifica The Verge). Ma quando le truppe corazzate della Time Variance Authority di Loki si presentano alla ricerca di Deadpool, lui non se,bra sorpreso di vederle o di essere portato via attraverso un portale.

Hugh Jackman e il titolo "corretto"

Intervenendo direttamente su X (ex-Twitter), Jackman in persona ha quindi condiviso una sorta di "correzione" al titolo ufficiale del film di Shawn Levy, modificato in "Wolverine & Asshole" con l'insulto ovviamente riferito alla sua co-star.

Si tratta dell'ultimo capitolo di una faida totalmente mediatica che vede protagonisti i due attori da anni, con l'uno che si diverte a stuzzicare e infastidire l'altro, e viceversa, senza sosta. Era davvero scontato che i Marvel Studios avrebbero inglobato questa simpatica faida nel marketing del loro film, in uscita il 24 luglio 2024 nelle sale italiane.