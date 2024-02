Deadpool 3: Wade Wilson è 'il Gesù della Marvel' nel trailer del Super Bowl che svela il titolo del film

Come preannunciato, ecco il tanto atteso teaser trailer di Deadpool 3, anche in italiano, lanciato in una pausa del Super Bowl LVIII, teaser che mostra uno sguardo ravvicinato al ritorno di Wade Wilson in occasione del suo ingresso ufficiale nell'MCU con al suo fianco lo Wolverine di Hugh Jackman. Il trailer svela tra l'altro il titolo ufficiale del cinecomic, Deadpool & Wolverine.

Il teaser contiene i classici ingredienti della saga di Deadpool, cioè humor, battute a raffica, rotture della quarta parete e azione, ma anticipa inoltre come il film si integrerà nel futuro del franchise. Nel nuovo trailer non è chiaro quanto tempo sia passato per Wade Wilson (Ryan Reynolds) e la sua compagna Vanessa (Morena Baccarin) dalla fine di Deadpool 2, o anche se siano esattamente le stesse versioni dei personaggi apparsi in precedenza (come specifica The Verge). Ma quando le truppe corazzate della Time Variance Authority di Loki si presentano alla ricerca di Deadpool, lui non se,bra sorpreso di vederle o di essere portato via attraverso un portale.

Anche se Deadpool si prende un momento per parlare direttamente alla telecamera, l'agente della TVA Paradox (Matthew Macfadyen) non spiega cosa rende il mercenario così speciale. Ma è chiaro dal trailer che Wade Wilson è stato reclutato per portare a termine una missione importantissima. Missione che lo invierà, tra gli altri posti, su un campo di battaglia di fronte a un logo della 20th Century Fox distrutto, suggerendo che Deadpool & Wolverine vedrà l'apparizione di numerosi personaggi del franchise Fox degli X-Men.

Deadpool 3, per Matthew Vaughn salverà l'MCU: "Farà resuscitare il cadavere"

Cresce l'attesa per Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine sarà uno dei primi progetti Marvel ad affrontare veramente la sorte toccata ai personaggi degli X-Men nell'MCU. I due capitoli precedenti erano stati realizzati prima che la Disney finalizzasse l'acquisto della 21st Century Fox, il che significa che il terzo film in uscita avrà l'opportunità di giocare con l'idea dei crossover tra universi seppur adeguandosi ad alcune regole estranee a Marvel. Sappiamo infatti che il film sarà vietato ai minori di 17 anni, in perfetto Deadpool style.

Deadpool 3 è il prossimo capitolo del MCU, ma è anche l'unico film in quell'universo che i fan vedranno al cinema nel corso del 2024. Per il capitolo successivo, Captain America: Brave New World, dovremo attendere il febbraio 2025. Gli amanti dell'MCU dovranno accontentarsi di alcune serie Disney+ come Agatha: Darkhold Diaries, in arrivo in autunno, ma anche altri altri progetti come X-Men '97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man e Eyes of Wakanda, che potrebbero arrivare entro fine anno.

Deadpool 3 uscirà nelle sale a luglio 2024.