Deadpool & Wolverine, tornerà anche il Cable di Josh Brolin? L'attore stuzzica i fan

Dopo l'entusiasmo suscitato dal trailer di Deadpool & Wolverine e i numerosi ritorni annunciati per la pellicola dei Marvel Studios, anche Josh Brolin ha parlato della possibilità di tornare nei panni di Cable dopo essere stato tra i protagonisti di Deadpool 2.

Durante un'intervista con Collider (via X) per promuovere Dune: Parte Due, a Brolin è stato chiesto se avesse girato qualche scena per Deadpool & Wolverine. "No", ha dichiarato l'attore, aggiungendo di non sapere perché non sia stato ripreso per il threequel. "Perché non piaccio a Ryan [Reynolds]? Non lo so... Non lo so", ha detto.

Tuttavia, quando il giornalista di Collider si è preparato a passare a una nuova domanda, Brolin ha fissato la telecamera e ha detto: "Forse", suggerendo che alla fine potrebbe avere un cameo nel film del Marvel Cinematic Universe.

La prima volta di Deadpool nel MCU

Dopo il successo di Deadpool 2, la 20th Century Fox ha iniziato a lavorare a un terzo film di Deadpool e su uno spin-off incentrato sulla X-Force. Tuttavia, entrambi i progetti sono stati abbandonati dopo l'acquisizione dello studio da parte della Disney nel 2019, e i diritti cinematografici degli X-Men sono passati ai Marvel Studios.

Successivamente è stata quindi annunciato un terzo Deadpool, il cui primo trailer ha confermato che il Mercenario Chiacchierone e il suo cast di personaggi saranno integrati nel MCU attraverso la Time Variance Authority già vista in Loki.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman riprendono i rispettivi ruoli dalla serie di film degli X-Men come Wade Wilson/Deadpool e Logan/Wolverine. Tornano anche Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa, Brianna Hildebrand nel ruolo di Negasonic Teenage Warhead, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al, Karan Soni nel ruolo di Dopinder, Stefan Kapičić nel ruolo di Colosso, Shioli Kutsuna nel ruolo di Yukio e Rob Delaney nel ruolo di Peter, mentre le nuove aggiunte al franchise includono Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Deadpool 2 è attualmente disponibile in streaming su Disney+. Deadpool & Wolverine, invece, uscirà nelle sale il 24 luglio 2024.