Deadpool & Wolverine: Jessica Alba riprenderà il ruolo di Sue Storm [Rumor]

In Deadpool & Wolverine sono previsti molti camei, molti dei quali di personaggi provenienti dall'Universo X-Men della 20th Century Fox. Le foto del set hanno già anticipato Sabretooth, Toad e Pyro, ma sembra che il franchise degli X-Men non sarà l'unica serie di film a cui si farà riferimento nel prossimo threequel. Non sorprende che tutti gli indizi portino a pensare che i Marvel Studios abbiano preso in considerazione anche i primi film dei Fantastici Quattro, anche se con un piccolo ma significativo colpo di scena.

Secondo lo scooper Caleb Williams, il piano prevede che Jessica Alba riprenda il suo ruolo di I fantastici quattro e I fantastici Quattro e Silver Surfer come Sue Storm/Donna invisibile in Deadpool & Wolverine... come moglie di Reed Richards/Mister Fantastic di Terra-838. Questa potrebbe essere un'informazione obsoleta, perché le prime voci sostenevano che Deadpool 3 avrebbe trattato le conseguenze del Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tuttavia, dopo ciò che abbiamo visto accadere su Terra-838, qualche collegamento avrebbe sicuramente senso, dato che su quel mondo ci sono sicuramente degli eroi che sperano di vendicare i membri caduti degli Illuminati.

La locandina di I Fantastici Quattro

Inoltre, Alba dovrebbe interpretare la moglie del Reed di John Krasinski invece di quella di Ioan Gruffudd. Questa scelta potrebbe essere legata a problemi di programmazione o di qualcosa che ha a che fare con il fatto che Gruffudd è balzato agli onori delle cronache per la sua disordinata separazione dall'ex-moglie, per questo motivo, i Marvel Studios potrebbero aver deciso di andare sul sicuro.

Jessica Alba critica la Marvel: "È ancora dominata dagli attori bianchi"

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Deadpool 3

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

Gli addetti ai lavori hanno confermato che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra, con Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen, Channing Tatum, Blake Lively e, come abbiamo già detto, anche la cantante Taylor Swift tra coloro che si dice faranno la loro comparsa. La Lively e Swift forse nel ruolo di Lady Deadpool. Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale il 26 luglio.