Deadpool & Wolverine: un post di Michael B. Jordan riaccende le voci di un cameo dei Fantastici 4

Attraverso una story pubblicata su Instagram, Michael B. Jordan ha riacceso le voci secondo cui i Fantastici Quattro dovrebbero fare la loro comparsa in Deadpool & Wolverine.

Jordan è apparso per la prima volta nel remake del 2015 di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro nel ruolo della Torcia Umana, prima di entrare a far parte del MCU in Black Panther del 2018 nel ruolo del villain del film, Killmonger. Nonostante Killmonger sia morto alla fine di Black Panther, Jordan ha ripreso il ruolo altre due volte, apparendo brevemente nel suo sequel, Black Panther: Wakanda Forever, e doppiando una versione alternativa del personaggio nella serie animata Disney+ What If...?

A una settimana dall'uscita online dell'ultimo trailer di Deadpool & Wolverine, le voci sui Fantastici Quattro sono tornate a circolare dopo che Jordan ha condiviso il trailer sulle sue storie di Instagram.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: un primo piano di Michael B. Jordan

Dopo il suo ruolo nei Fantastici Quattro del 2015, molti fan hanno interpretato il post come un'allusione al fatto che la Torcia Umana potrebbe apparire nel film. Il primo trailer ha confermato che Deadpool & Wolverine sarà caratterizzato da una serie di salti nel multiverso e in diverse linee temporali, poiché Deadpool viene arrestato dalla TVA (apparsa per la prima volta in Loki). I fan credono che questo porterà a un incontro con i Fantastici Quattro.

Apparirà anche il Johnny Storm di Chris Evans?

Tuttavia, data la relativa importanza di Jordan nel Marvel Cinematic Universe, rimane improbabile che la sua versione della Torcia Umana appaia nel film. Questo ha portato altri fan a ipotizzare che la versione di Chris Evans dell'iconico personaggio Marvel sarà quella che effettivamente apparirà in Deadpool & Wolverine.

Prima di contribuire alla nascita del MCU nel ruolo di Capitan America, Evans ha interpretato per due volte Johnny Storm/Torcia Umana in I fantastici quattro (2005) e I fantastici Quattro e Silver Surfer (2007). Recentemente, è stata riportata l'indiscrezione secondo cui Evans potrebbe aver già firmato per un suo ritorno nel MCU nei panni di Cap.