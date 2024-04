Deadpool & Wolverine, reshoots in corso, ma il regista assicura: 'Il film è proprio come lo sognavamo'

Le riprese aggiuntive sono diventate la norma per i film dei Marvel Studios. Deadpool & Wolverine non fa eccezione, come informa lo scooper Daniel Richtman. Proprio in questi giorni sarebbero in corso i nuovi ciak del cinecomic che rivedrà Hugh Jackman nei panni del leggendario Wolverine e che dureranno fino a fine maggio.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Lieve apprensione da parte dei fan, visto che l'attesa pellicola approderà nei cinema italiani il 24 luglio, quindi non manca poi molto, ma il regista Shawn Levy ha rassicurato sulla qualità del lungometraggio garantendo che è "proprio come lo sognavano". Intervistato dall'Associated Press, Levy ha dichiarato:

"Non avrei mai potuto reinventare la ruota, invenzione che funziona già così bene. Sia la Disney che la Marvel hanno dato a Ryan Reynolds e a me il potere di realizzare questo film esattamente come lo sognavamo. Deadpool e Wolverine sono una coppia davvero interessante. Il conflitto è alla base del loro rapporto perché sono così diversi individualmente, Ma questo rende la storia molto interessante. I migliori buddy movie, che siano Prima di mezzanotte, 48 ore o Un biglietto in due, sono pieni di conflitti. Ma alla fine si tratta di più di questo e il pubblico lo scoprirà ben presto."

Deadpool & Wolverine, l'easter egg su Iron Man che nessuno ha notato

Fame di divertimento

Le dichiarazioni di Shawn Levy rassicurano il pubblico visto che l'hype per l'arrivo di Deadpool & Wolverine, film più atteso del 2024, è alle stelle. La nuova pellicola sul Mercenario Chiacchierone potrebbe perfino infrangere il record di incassi di Joker di maggior incasso per un film col rating R. Ma che ne pensa il regista?

"Il pubblico ha fame di divertimento" spiega il regista. "Vuole essere deliziato, trasportato in un altro universo e intrattenuto. E quando gli viene dato tutto ciò, che si tratti di Barbie, Oppenheimer o di qualsiasi altro film recente, invade le sale. Deadpoool & Wolverine è costruito per far divertire il pubblico e penso che gli spettatori apprezzeranno".