Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman è una variante nel film Marvel?

L'ultimo trailer di Deadpool & Wolverine ci ha mostrato in maniera più approfondita il Logan di Hugh Jackman e pare non ci siano dubbi sul fatto che l'attore interpreterà una variante del personaggio e non la stessa versione vista finora sul grande schermo. Ma di quale variante parliamo?

"Questo Wolverine ha deluso tutto il suo mondo", spiega l'agente della TVA Paradox (Matthew Macfadyen) alla Time Variance Authority, l'organizzazione di vigilanza incaricata di difendere la Sacra Linea Temporale del Marvel Cinematic Universe (come visto nella serie Disney+ Loki).

"Vuoi parlare di ciò che ti tormenta", chiede Wade a Logan, "o dobbiamo aspettare il flashback del terzo atto?". Questo Wolverine non è riuscito a salvare il suo mondo, ma Wade spera che possa aiutarlo a salvare il suo. "Eri un X-Man", dice. "Eri l'X-Man".

Ma si tratta dello stesso Wolverine dei film Fox sugli X-Men o di una variante di una realtà alternativa? La risposta potrebbe essere entrambe le cose. Prima della presentazione del nuovo trailer, Reynolds ha pubblicato un teaser che incorporava filmati tratti da X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine del 2013 e Logan del 2017.

X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014 aveva alterato le linee temporali e addirittura cancellato interi film - o almeno li ha modificati abbondantemente - quando Wolverine ha viaggiato nel tempo fino al 1973 e ha impedito il futuro distopico del 2023.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Lo stesso Wolverine di Logan?

Logan - The Wolverine era ambientato nel 2029 e rappresentava un futuro in cui la popolazione dei mutanti era quasi estinta, in cui Wolverine soffriva di avvelenamento da adamantio e di un fattore di guarigione rallentato. Era implicito che il Professor Xavier (Patrick Stewart), avendo perso il controllo dei suoi poteri a causa di una malattia degenerativa del cervello, avesse inavvertitamente ucciso tutti gli X-Men, e qui Wolverine moriva da eroe dopo aver ceduto alle ferite riportate mentre salvava sua figlia Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen).

È possibile che il Logan di Deadpool & Wolverine provenga da una delle linee temporali degli X-Men che si sono concluse tragicamente per la squadra di mutanti di Xavier, e che Jackman interpreti lo stesso Logan dei film della Fox solo fino a un certo punto.

Prendiamo ad esempio Loki (Tom Hiddleston), morto in Avengers: Infinity War. Quando gli eroi più potenti della Terra hanno viaggiato nel tempo dal 2023 al 2012 in Avengers: Endgame, Loki del 2012 è fuggito dalla Sacra Linea Temporale in un'altra ramificata ed è stato inseguito dalla TVA, che lo ha etichettato come Variante L1130. Questo Loki è diventato una variante, ma la sua linea temporale e le sue esperienze coincidono con il Loki di Thor del 2011 e di The Avengers del 2012, a partire dal quale ha poi proseguito in maniera autonoma.