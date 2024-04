Deadpool & Wolverine: i Funko Pop spoilerano la presenza di un personaggio amato dai fan?

Essendo l'unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024, l'attesa per Deadpool & Wolverine è una delle più cariche di hype, così i fan potrebbero aver svelato la presenza di un personaggio amatissimo risalendo a un elenco di Funko Pop! di prossima uscita.

ATTENZIONE: l'articolo potrebbe contenere spoiler sul film dei Marvel Studios in uscita il prossimo luglio nelle sale.

A quanto pare, un elenco di Funko Pop! trapelato in rete e poi cancellato avrebbe spoilerato la presenza di una delle tanti varianti di Deadpool che si pensa appariranno nella pellicola: Lady Deadpool.

Al momento non c'è nulla di confermato, anche se sembra probabile che questo personaggio apparirà in qualche modo (e non escludiamo la possibilità che i Marvel Studios utilizzino gli effetti visivi per far sembrare Ryan Reynolds una donna).

Tuttavia, nei mesi scorsi erano circolati rumor circa la possibile presenza di Taylor Swift o Blake Lively per questo ruolo, soprattutto perché rimangono le scelte preferite dai fan per dare vita a Lady Deadpool sullo schermo.

In ogni caso, la natura multiversale di Deadpool & Wolverine dovrebbe presentare molte varianti, tra cui Henry Cavill nel ruolo di una variante di Wolverine!

Deadpool & Wolverine

Dopo due film che lo prendevano in giro da lontano, il terzo capitolo annuncia l'integrazione formale di Wade Wilson nel Marvel Cinematic Universe, con collaborazioni con personaggi di rilievo come il Wolverine di Hugh Jackman e, come attualmente ipotizzato, l'Elektra di Jennifer Garner.

Il cast del film è ulteriormente arricchito da attori del calibro di Matthew MacFadyen di Succession e dai ritorni di Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa, Brianna Hildebrand in quello di Negasonic Teenage Warhead e Stefan Kapičić in quello di Colosso. Anche Emma Corrin fa parte del cast come antagonista principale del film: Cassandra Nova.