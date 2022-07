Jessica Alba critica la Marvel: "È ancora dominata dagli attori bianchi"

Jessica Alba ha criticato la Marvel dichiarando che è ancora dominata dagli attori bianchi.

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Glamour UK, ha infatti parlato dei cambiamenti avvenuti rispetto a quando ha recitato nei film dei Fantastici Quattro, sostenendo che non sono abbastanza.

Ai microfoni del magazine, Jessica Alba ha dichiarato: "Anche se prendete in considerazione i film Marvel - che guidano il genere fantasy e quello che sta accadendo ora nel settore dell'intrattenimento perché è una specie di questione di famiglia - è ancora piuttosto caucasico. Direi che ero una delle poche nel passato... Ed era prima che la Marvel venisse venduta alla Disney, ma è ancora piuttosto uguale".

Rispetto al 2005, anno in cui è arrivato nelle sale I fantastici quattro, il MCU ha cercato di dare maggiore spazio alla diversità con film come Black Panther, Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli e la recente serie Ms. Marvel, senza dimenticare il modo in cui è stato assemblato il team degli Eterni o il passaggio di testimone avvenuto in Captain America, ruolo ora affidato ad Anthony Mackie.

Jessica Alba ha però sottolineato: "Penso che sia ancora più importante per le nuove generazioni, che saranno i nostri leader futuri, che sia importante per loro vedere il mondo sullo schermo o nelle storie, nei sogni che creiamo come intrattenitori, perché riflette il mondo in cui vivono".