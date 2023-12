Deadpool 3: una foto dal set svela il ritorno di altri due X-Men [SPOILER]

Wolverine starebbe per imbattersi in alcuni volti familiari in Deadpool 3. Alcune foto rubate dal set e diffuse dal Mirror anticiperebbero la presenza nel film di altri due personaggi degli X-Men. Per l'esattezza si tratta di due villain.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Deadpool 3

Le foto circolate rapidamente sui social media starebbero suscitando grande entusiasmo tra i fan della Marvel, anche se rovinano la sorpresa a coloro che non vogliono conoscere dettagli su Deadpool 3. Come rivelato nelle immagini dal set, il Wolverine di Jackman ingaggia un combattimento contro Sabretooth, con Deadpool che ad un certo punto solleva la testa mozzata del cattivo. Secondo quanto riferito, sul set c'era anche un attore che interpretava Toad, un altro cattivo presente nel film originale degli X-Men. Non è del tutto chiaro quali attori interpretassero questi personaggi durante le riprese e se fossero X-Men, anche se pare che a interpretare Sabretooth sarà proprio l'interprete originale Tyler Mane. Non è chiaro, invece, se Ray Park tornerà come Toad o se sarà una variante.

Tutte le voci sui camei di Deadpool 3

Si prevedono molte sorprese in Deadpool 3. Si vocifera di numerosi ritorni e camei di personaggi del franchise degli X-Men, come Dafne Keen di Logan nei panni di X23, insieme ad apparizioni di ospiti speciali come Taylor Swift che potrebbe interpretare Dazzler. Secondo i rumor, Liev Schreiber potrebbe comparire nei panni di Sabretooth, il che significa che potrebbero esserci più incarnazioni del supercriminale nel film. Il regista Shawn Levy afferma di essere a conoscenza di tutte le voci e, sebbene alcune di esse non siano vere, ha confermato che altre sono accurate, senza però rivelare altro.

"Adoro la proliferazione di voci sul casting su Internet, perché non devo mai dire cosa è reale e cosa è fantasia, quindi mi limiterò a un semplice 'no comment' su tutto ciò che riguarda il casting di Deadpool 3" ha detto Levy al Jess Cagle Show. "Posso dire che siamo fortunati e che molte voci su Internet sono completamente false, ma alcune non lo sono."

Tra le conferme nel cast il ritorno di Morena Baccarin nei panni di Vanessa, Karan Soni nei panni di Dopinder, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al e Stefan Kapičić in quello di Colossus. I nuovi arrivati ​​includono Emma Corrin nel ruolo di una misteriosa villain.

Deadpool 3 arriverà nei cinema a luglio 2024.