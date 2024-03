Deadpool & Wolverine, una star anticipa: 'Ci saranno moltissimi cameo e sorprese per i fan'

L'attore Karan Soni ha rivelato che nel prossimo film Marvel ci saranno tantissime sorprese per il pubblico e cameo inaspettati

Il primo trailer di Deadpool & Wolverine non ci ha mostrato tantissimi cameo, ma l'attore Karan Soni ha confermato in un'intervista che ce ne saranno molti e alcuni davvero sorprendenti per i fan dei Marvel Studios.

Infatti, Soni, che interpreta Dopinder in tutti e tre i film, ha rivelato di non essere rimasto scioccato quando Jackman si è unito al franchise. "Quando stavamo girando il secondo film, Ryan stava già tramando qualcosa. Ricordo che un giorno a pranzo mi disse che aveva iniziato una conversazione con Hugh. Ricordo di aver detto: 'La gente andrà fuori di testa!'. Poi lo studio è stato venduto alla Disney e sono successe molte altre cose. Ma, naturalmente, Ryan ha seguito il progetto perché era un casting da sogno".

Deadpool & Wolverine segna il ritorno di Jackman nei panni dell'iconico personaggio dopo la sua morte nel film Logan - The Wolverine del 2017. Le riprese del film dei Marvel Studios diretto da Shawn Levy si sono concluse lo scorso gennaio a Londra dopo che le riprese erano state ritardate a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. Il villain interpretato da Emma Corrin è stato confermato essere Cassandra Nova. .

Tantissimi camei in arrivo

Soni è stato molto attento a non rivelare troppo: "Questa nuova versione del MCU è ultra-segreta", ha proseguito, ma ha anticipato che i fan rimarranno sbalorditi da ciò che è stato incluso nel film. "Ci sono molte sorprese. Diciamo solo che molte persone sono venute a Londra".

Negli ultimi mesi si è vociferato di diversi camei nel MCU, ma poco è stato rivelato ufficialmente. Variety ha confermato a luglio che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra due decenni dopo il debutto del suo personaggio.