Inside Out 3 si farà? Il regista ha ottime notizie per i fan del franchise Pixar

Lo scorso weekend è approdato nelle sale americane Inside Out 2, il sequel del film Premio Oscar che proverà a invertire la tendenza degli ultimi film Pixar e conquistare un nuovo successo al box-office.

Dopo gli ottimi incassi, il film si è rivelato il miglior esordio al botteghino di quest'anno in patria, c'è già chi ipotizza che la Pixar potrebbe dare subito il via libera a un terzo capitolo del franchise dedicato a Riley e alle sue emozioni. Di questa possibilità ha parlato anche il regista di Inside Out 2 Kelsey Mann.

In un'intervista rilasciata a USA Today, Mann ha ammesso che ci sono già alcune idee sul tavolo per un eventuale continuo della storia di Riley. Molte di esse, osserva Mann, dovevano già essere presenti in Inside Out 2, ma sono state tagliate per una serie di motivi.

Arriverà anche Inside Out 3?

Visto l'enorme successo di pubblico dopo il primo weekend, Mann spera che il terzo film sia pieno di tutto ciò che rende il franchise così interessante.

"C'è qualcosa nel mondo di 'Inside Out' che viene accolto a braccia aperte dal pubblico. Tutti si chiedono: 'Che età ha? Non vedo l'ora di sapere a che punto è della sua vita'. Abbiamo un'intera scorta di idee. Sono troppo belle, troppo divertenti, troppo interessanti per non essere sfruttate. Quindi non ho idea di di quale direzione prenderemo, ma dovrebbe continuare perché penso che sia qualcosa che il pubblico vuole davvero".

Un sequel di Inside Out 2 sembrerebbe quasi inevitabile dopo il suo straordinario successo al botteghino. Con un budget di 200 milioni di dollari, l'ultimo successo della Pixar ha già incassato 295 milioni di dollari a livello globale nel solo weekend di apertura. Si tratta del miglior esordio dell'anno (e il più alto dai tempi di Barbie) e potrebbe arrivare a superare l'originale Inside Out che aveva chiuso la sua corsa con 857,6 milioni di dollari. Se così fosse, un sequel sarebbe senza dubbio confermato.