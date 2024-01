Nicolas Cage: la campagna promozionale per l'horror Longlegs è 'terrificante'

Un film horror che si rispetti deve spaventare il pubblico fin dalla campagna promozionale. Vanno in questa direzione le scelte di marketing di Longlegs, thriller interpretato dalla star Nicolas Cage.

La campagna di marketing di Neon per la pellicola interpretata da Cage e Maika Monroe si basa principalmente su ciò che non sappiamo. Lo studio ha rilasciato una serie di inquietanti teaser e poster, nessuno dei quali spiega il film (e forse non ne mostra nemmeno nulla). Ma sono davvero inquietanti.

I quattro poster e i teaser diffusi fin ora sembrano far riferimento a una famiglia vittima di una sorta di killer occulto che ha fatto irruzione nella loro casa. Nel frattempo vediamo agenti dell'FBI che dissotterrano qualcosa, una suora con l'abito macchiato di sangue e persino una donna che si punta un coltello allo stomaco. Tutto ciò è talmente è così inquietante e peculiare che non puoi fare a meno di chiederti come si collega al film. Soprattutto in un'epoca in cui trailer di quasi minuti anticipano gran parte degli snodi salienti delle trame delle pellicole.

Di cosa parla Longlegs

A quanto ne sappiamo finora, la storia di Longlegs segue un serial killer in azione per parecchi anni, visto che i teaser fanno riferimento a crimini compiuti tra il 1974 e il 1992. Maika Monroe interpreta un'agente dell'FBI impegnata a investigare su questi crimini, mentre non è stato ancora svelato il ruolo di Nicolas Cage. Sarà lui il killer?

Longlegs è diretto da Osgood Perkins, che ha già all'attivo gli horror Gretel e Hansel e The Blackcoat's Daughter.