Deadpool & Wolverine conquista il box office: è la sesta più grande apertura di tutti i tempi

Deadpool & Wolverine della Disney e dei Marvel Studios ha raccolto un'enorme cifra di 96 milioni di dollari in 4.210 sale tra venerdì e anteprime. Si tratta della più grande apertura nazionale dell'anno, superiore ai 62 milioni di dollari ottenuti da Inside Out 2 a giugno. Non solo, è anche il più grande incasso di sempre per un film vietato ai minori e il sesto più alto di tutti i tempi, senza tener conto dell'inflazione.

Si tratta di una vittoria epica per il mercenario chiacchierone e di un grande recupero per i Marvel Studios, che vengono dal peggior risultato nazionale ottenuto con The Marvels lo scorso autunno. I record continueranno a cadere questo fine settimana, mentre la commedia tra amici di Ryan Reynolds e Hugh Jackman si avvia verso uno dei più grandi debutti nazionali di tutti i tempi.

La travagliata produzione e la ricezione del film

Deadpool & Wolverine ha percorso una lunga e tortuosa strada per arrivare sul grande schermo. La precedente uscita di Reynolds nei panni del supereroe risale all'estate del 2018, prima che la 20th Century Fox fosse acquisita dalla Walt Disney Company. (Gran parte del clamore attorno a quest'ultimo film riguarda il modo in cui i personaggi dei fumetti che erano sotto l'egida della Fox, come gli X-Men, saranno incorporati nel Marvel Cinematic Universe).

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Poi c'è stato uno slittamento della data di uscita a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA dello scorso anno. Nelle ultime settimane, Reynolds e Jackman si sono impegnati a fondo in un'azione di marketing, culminata con un'apparizione al Comic-Con di San Diego giovedì scorso, insieme al regista Shawn Levy e alla co-protagonista Emma Corrin.

Sul versante della ricezione, la commedia d'azione ha ottenuto un'ottima valutazione "A" dalla società di sondaggi Cinema Score. Anche le recensioni sono state ampiamente positive, sebbene lo status di evento del film sembri ormai inevitabile da tempo. La tenuta di un cincomic così fan-service dopo il primo fine settimana di spettatori impazienti è ancora da vedere, ma di certo c'è molto di positivo dalla sua parte. Con questi numeri di apertura, il film si prospetta già come un grande successo con un budget di produzione di 200 milioni di dollari.