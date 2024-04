Deadpool & Wolverine: un attore veterano del MCU apparirà nel film?

I Marvel Studios hanno portato al CinemaCon 9 minuti di filmati di Deadpool & Wolverine e, tra le maggiori rivelazioni, c'è stata un'inquadratura del Thor di Chris Hemsworth che piange il mercenario chiacchierone caduto.

Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se si tratti di un filmato d'archivio montato per le scene nella TVA o di un vero e proprio cameo del Dio del Tuono del MCU.

In ogni caso, ci aspettiamo che questo film presenti alcuni volti familiari e, se si crede a una nuova indiscrezione condivisa dallo scooper CanWeGetToast, apparirà anche un veterano del MCU: Happy Hogan di Jon Favreau.

Non abbiamo però ulteriori dettagli sul ruolo che interpreterà in Deadpool & Wolverine (il film più atteso dell'estate). Favreau ha interpretato per la prima volta Happy in Iron Man del 2008 ed è diventato un punto fermo di quel franchise prima di diventare un attore non protagonista nella trilogia di Spider-Man di Jon Watts. È apparso anche in Avengers: Endgame e in diverse varianti di Happy Hogan in What If...?

Deadpool & Wolverine scuote il CinemaCon tra il ritorno di Hugh Jackman e battute su cocaina e spogliarelliste

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Jackman, Reynolds e Levy

Shawn Levy, regista di Deadpool e Wolverine, durante una recente intervista con People ha rivelato che è stato nel lontano 2011, sul set di Real Steel, che Hugh Jackman ha messo per la prima volta Ryan Reynolds sul suo radar. "Hugh mi disse: 'Per quello che vale, se mai incontrerai e lavorerai con Ryan Reynolds, non smetterai mai'", ha ricordato. A quel punto, Jackman e Reynolds avevano già condiviso lo schermo in X-Men - Le origini: Wolverine nei panni di Logan e di una versione di Wade Wilson che avremmo preferito dimenticare.

Quando Levy ha incontrato la star di Deadpool, si è creato un legame immediato. "Ci siamo trovati a nostro agio l'uno con l'altro", ha detto. "Ma questo legame si è davvero manifestato la prima volta che ci siamo seduti a parlare di Free Guy. Era una sceneggiatura che parlava di videogiochi, ma avevamo in mente altri temi e messaggi. E siamo entrati in sintonia sul desiderio di dare al pubblico un film che lo trasporti, lo faccia ridere e non si vergogni di essere un film dal cuore grande".

Shawn Levy dirigerà entrambi gli attori in Deadpool & Wolverine, un film che vede nel cast anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.

Gli addetti ai lavori hanno confermato che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra. Si dice che anche Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen, Channing Tatum, Blake Lively e la cantante Taylor Swift appariranno nel film.