Deadpool & Wolverine è il film più atteso dell'estate secondo un sondaggio

Secondo un nuovo sondaggio realizzato per determinare il film più atteso della prossima estate, Deadpool & Wolverine si è piazzato in cima alle preferenze. Curiosamente si tratta anche dell'unico film targato Marvel Studios in uscita al cinema nel 2024 e quello su cui lo studio ha riposto la sua fiducia per un ritorno in grande stile.

Secondo lo studio Moviegoing Trends and Insights di Fandango, Deadpool & Wolverine è in cima alla lista dei film che i fan sono più ansiosi di vedere quest'estate. Oltre 6mila spettatori sono stati intervistati da Fandango, tra cui 3mila acquirenti di biglietti del popolare punto vendita online e 3mila acquirenti di biglietti generici, tutti hanno acquistato almeno un biglietto dall'inizio dell'anno.

Il terzo capitolo di Deadpool ha battuto Bad Boys: Ride or Die e Cattivissimo Me 4, rispettivamente al secondo e terzo posto. A Quiet Place: Giorno 1 e Inside Out 2 completano la top five.

Fandango ha rilasciato una dichiarazione in merito al sondaggio: "Con l'avvicinarsi dell'estate, oltre la metà degli spettatori intervistati prevede di vedere quattro o più film in sala. Le motivazioni che spingono a vedere i film in estate vanno dall'attesa per i nuovi blockbuster in uscita al trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. L'estate 2024 è pronta a dare il benvenuto al ritorno di franchise molto amati, con Deadpool & Wolverine, Bad Boys: Ride or Die e Cattivissimo Me 4 che sono in testa alla classifica dei 10 film estivi più attesi, in grado di offrire qualcosa al pubblico di tutte le età".

Sempre la Marvel aveva trionfato in un sondaggio simile condotto da Fandango la scorsa estate, con Spider-Man: Across the Spider-Verse in testa come film più atteso dal pubblico.

Deadpool & Wolverine per salvare l'MCU

Il fatto che Deadpool & Wolverine sia in cima all'ultimo sondaggio di Fandango non è una grande sorpresa, se si considera che un altro sondaggio condotto dalla società di vendita di biglietti lo scorso dicembre aveva visto il film della Fase Cinque del MCU in cima alla lista delle uscite cinematografiche più attese di quest'anno. L'entusiasmo per il film è aumentato negli ultimi mesi dopo il debutto del trailer di Deadpool & Wolverine a febbraio.

Il trailer, che ha debuttato durante il Super Bowl LVIII, ha stabilito il record di visualizzazioni in 24 ore.

Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà "uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte"

Interpretato da Ryan Reynolds e da Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine è il primo film di Deadpool all'interno del MCU. Il film potrebbe potenzialmente introdurre altri personaggi del franchise di X-Men nel MCU. Il regista Shawn Levy e il cast hanno anche anticipato diversi camei importanti.