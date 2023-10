Deadpool 3: Taylor Swift avrà un cameo nel film Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman?

Si intensificano le voci che affermano che la popstar Taylor Swift potrebbe apparire in un cameo in Deadpool 3, specialmente dopo che quest'ultima è stata avvistata in compagnia del regista Shawn Levy e di Ryan Reynolds durante una partita di campionato al MetLife Stadium di New Jersey.

Le speculazioni secondo cui Taylor Swift interpreterà il ruolo di Dazzler nell'universo degli X-Men risalgono agli ultimi due film degli X-Men della Fox, X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix.

Queste voci sono continuate solo quando la Swift è diventata amica nella vita reale di Blake Lively e successivamente di Ryan Reynolds, e quest'ultimo ha continuato il franchise con i film di Deadpool.

Data la struttura della storia di Deadpool 3 e l'inclinazione del franchise a trollare i fan sulle connessioni con i crossover, molti fan della Marvel si aspettano che il film si concluda con la più folle serie di camei di film degli X-Men che si possa immaginare.

Una scena con Taylor Swift nei panni di Dazzler sarebbe paragonabile al cameo a sorpresa di Brad Pitt in Deadpool 2, soprattutto se la Dazzler della Swift dovesse fare la stessa fine del Vanisher di Pitt.