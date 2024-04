Deadpool & Wolverine, Shawn Levy assicura: 'Non è necessario conoscere il MCU per vedere il film'

Il regista Shawn Levy ha spiegato che non sarà necessario conoscere i dettagli dei precedenti film del MCU per apprezzare Deadpool & Wolverine.

In una nuova intervista il filmmaker ha voluto chiarire che non conoscere i legami con il Marvel Cinematic Universe non impedirà agli spettatori di lasciarsi coinvolgere e intrattenere.

La spiegazione del regista

Rispondendo alle domande di Associated Press, Shawn Levy ha dichiarato: "Ero un buono studente a scuola. Farò i miei compiti per casa come adulto. Ma decisamente non ho intenzione di farli quando vado al cinema".

Il regista di Deadpool & Wolverine ha comunque ribadito che ha girato il film con grande rispetto e gratitudine nei confronti dei fan che conoscono la mitologia e i dettagli dei personaggi e del mondo della Marvel. Levy ha però ribadito: "Ma non voglio presumere che tutti siano così. Questo film è costruito per intrattenere, senza nessun obbligo di arrivare preparati con ricerche precedenti".

Hugh Jackman, inolte, interpreterà una versione diversa di Wolverine da quella interpretata in Logan e la storia portata sul grande schermo nel 2017 non verrà in nessun modo intaccata. Il personaggio, come rivelato dal nuovo trailer, è infatti legato a un mondo che ha quasi distrutto.

Il film non è stato nemmeno ideato come sequel dei primi due capitoli delle avventure interpretate da Ryan Reynolds, avendo al centro i due personaggi e proponendo una storia che sarà divertente e sopra le righe. Le prime proiezioni test, secondo Levy, hanno avuto un'accoglienza molto promettente, aiutandolo a capire dove migliorare il ritmo o dare più spazio alla costruzione dei personaggi.

Per vedere il risultato del suo lavoro bisognerà ora attendere luglio.

Nel cast del prossimo film di Deadpool, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.