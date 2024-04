Deadpool & Wolverine scuote il CinemaCon tra il ritorno di Hugh Jackman e battute su cocaina e spogliarelliste

Marvel aveva promesso che il franchise di Deadpool non sarebbe stato edulcorato con l'acquisizione della proprietà da parte di Disney. Detto fatto. Nove piccanti minuti di Deadpool & Wolverine mostrati in anteprima al CinemaCon sembrano confermare che lo spirito pazzerello e sboccato della saga del mercenario Chiacchierone non ha subito edulcorazioni, svelando inoltre il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Infarcito di meta-battute sui Marvel Studios della Disney che finalmente realizzano un film classificato come R - e su quanto siano impreparati i dirigenti della compagnia per questo tipo di uscita - il primo footage del cinecomic ha suscitato l'ilarità e l'entusiasmo del pubblico che, come rivela Variety, ha applaudito quando Hugh Jackman è comparso sullo schermo nei panni del mutante degli X-Men che ha interpretato per anni.

"Succhiamelo Fox, vado a Disneyland. Fottiti", esclama Ryan Reynolds a un certo punto del promo, chiarissima allusione a 20th Century Fox, che ha realizzato i primi due film di Deadpool prima dell'acquisizione da parte di Disney nel 2019.

Ci sono riferimenti all'uso di cocaina ("L'unica cosa che Feige ha detto era vietata!", spiega Deadpool, infrangendo spesso la quarta parete) e a forze di sicurezza scambiate per spogliarelliste durante una festa di compleanno a sorpresa per Reynolds ("Non sono nuovo al pegging", dice Deadpool a un gruppo di scagnozzi armati di manganelli, "ma la Disney lo è. E questo non è Pretty Woman. Ci stiamo baciando").

Cosa ci attende al cinema con Deadpool & Wolverine

Il cinecomic in arrivo vede Deadpool (alias Wade Wilson) male in arnese che lavora in un parcheggio di auto usate dopo la promessa di non impegnarsi più nella sua precedente professione di supereroe. Il personaggio continua a frequentare il gruppo di vecchi colleghi e amici interpretati dal redivivo Rob Delaney, dall'interesse amoroso Morena Baccarin, da Brianna Hildebrand e Leslie Uggams.

Deadpool & Wolverine: una scena tratta dal trailer

A convincerlo a tornare in azione sarà Mr. Paradox (la star di Succession Matthew Macfadyen), un agente della Time Variance Authority convintoe che Deadpool sia pronto a esprimere il suo potenziale e prendere il suo posto nell'olimpo dei grandi eroi Marvel.

In fase di sviluppo fin del 2018, Deadpool 3 è finalmente entrato in produzione nel maggio 2023 nel Regno Unito. Subito dopo, la lavorazione è stata sospesa per quattro mesi a causa dello sciopero del SAG-AFTRA che ha costretto a cambiare la data di uscita dal 3 maggio al 26 luglio di quest'anno.

Il primo film della serie Deadpool seguiva l'antieroe in cerca di vendetta contro Ajax (Ed Skrein), l'uomo che lo aveva trasformato in un mutante. Il secondo film ha visto Deadpool riunire una squadra per contrastare il soldato viaggiatore nel tempo Cable (Josh Brolin). Entrambi i capitoli hanno avuto un robusto successo al botteghino spingendo Marvel a completare la trilogia.

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è prevista per il 24 luglio.