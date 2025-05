Deadpool: Rob Liefeld condivide un suggerimento per il prossimo film

Alcuni giorni fa è stato svelato che Ryan Reynolds è al lavoro sullo sviluppo di un nuovo film di Deadpool e l'artista Rob Liefeld ha condiviso la sua reazione alla notizia.

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti anticipato che la star canadese vorrebbe riportare sul grande schermo Wade Wilson in una nuova avventura in cui sono coinvolti anche gli X-Men.

Il commento di Liefeld

L'artista Rob Liefeld ha quindi scritto sui social qualche suggerimento legato al nuovo progetto dedicato alle avventure di Deadpool.

Nel suo messaggio ha dichiarato: "Intitolatelo subito X-Force, e fatelo realizzare, come quando era coinvolto Drew Goddard. Non escludete Josh Brolin. O Zazie Beetz. Le persone rivogliono Cable & Domino!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra i commenti dei follower di Liefeld sono in tanti ad approvare la sua idea, anche se in alcuni commenti si ipotizza che sarebbe complicato togliere dal titolo il riferimento a Deadpool perché è un 'marchio' ormai collaudato e che attira l'attenzione dei fan.

Un paio di tweet, invece, avanzano la speranza che nel prossimo film Wade Wilson ritorni ad avere più scene con Vanessa e i suoi amici perché Deadpool & Wolverine non ha offerto molti di quelle scene che, invece, per tanti fan rappresentavano i momenti migliori della storia del mercenario.

Il nuovo progetto

Per ora Ryan Reynolds non ha condiviso alcun dettaglio del progetto in fase di sviluppo e non resta che attendere per scoprire se Cable e Domino, apparsi nel 2018 in Deadpool 2, torneranno sul grande schermo.

Marvel e Disney, inoltre, non hanno parlato pubblicamente dei piani che coinvolgono il personaggio interpretato dall'attore canadese e i fan si stanno chiedendo se avverrà una sua apparizione nei prossimi due film degli Avengers che saranno diretti dai fratelli Russo, Doomsday e Secret Wars, che verranno distribuiti nelle sale nel 2026 e nel 2027.