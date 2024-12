Deadpool: il regista Tim Miller svela il "basso compenso" per il suo lavoro sul film

Tim Miller, regista di Deadpool, ha recentemente rivelato a Collider quanto fosse bassa la paga che ha ricevuto per dirigere il film che ha lanciato il personaggio di Ryan Reynolds nel 2016. Nonostante l'enorme successo al botteghino, con un incasso globale di 782 milioni di dollari, Miller ha ammesso che avrebbe voluto un contratto che includesse una parte del merchandising, in modo da guadagnare molto di più.

Miller, che non ha diretto Deadpool 2 né Deadpool & Wolverine, ha esordito alla regia con il primo film di Deadpool. Nonostante il trionfo commerciale, il regista non è soddisfatto del compenso che ha ricevuto per il suo lavoro.

Le parole di Tim Miller su Deadpool

"Forse non lo sapete, ma essere un regista esordiente a Hollywood non è una cosa molto redditizia, e ve lo dico con precisione. Ho ricevuto 225.000 dollari per dirigere Deadpool. So che sembra una bella cifra, ma per due anni di lavoro, non sono tanti soldi", ha dichiarato Miller a Collider.

Deadpool: Ryan Reynolds sul viadotto a fianco di un camion rovesciato

"Non che non sia grato. Sono fotutamente grato, è normale quando sei un regista *esordiente. Il mio agente mi ha detto: 'Amico, guadagni di più con un episodio di The Walking Dead!'", ha aggiunto.

Dopo Deadpool, il franchise è stato affidato a David Leitch, regista di Deadpool 2 (2018), che ha ottenuto un successo simile al botteghino, con 785 milioni di dollari di incasso globale. Nel 2023, Shawn Levy ha diretto Deadpool & Wolverine, il film che ha visto il ritorno di Reynolds nel Marvel Cinematic Universe della Disney, guadagnando ben 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale.

Nonostante il successo continuo del franchise, Miller ha dichiarato di sentirsi ancora "orgoglioso" del primo film di Deadpool e ha aggiunto: "Mi sento come se ogni volta che cammino lungo le corsie del CCXP e vedo tutte queste statuette di Deadpool, penso che non sarebbero qui se non avessimo fatto quel film. E mi sento estremamente fortunato di averne fatto parte. Poi, il mio secondo pensiero è: 'Vorrei che i miei accordi da regista avessero una parte del merchandising, in modo da poter guadagnare qualcosa da tutto questo'".

Deadpool: Ryan Reynolds durante i test video con indosso una camzamaglia nera

"Penso che molte persone pensino che a Hollywood tutti vengano pagati milioni e milioni. Non è così, non sempre. Non voglio dire che non ero grato, avevo 50 anni quando ho avuto la possibilità di dirigere Deadpool e pensavo davvero che non avrei mai avuto l'opportunità di dirigere un film, anche se lo desideravo da tutta la vita".

Miller ha poi diretto Terminator - Destino oscuro e attualmente è produttore esecutivo del successo Sonic the Hedgehog, uno dei franchise più redditizi della Paramount.