Deadpool: Ryan Reynolds condivide un video per celebrare i 10 anni dall'inizio delle riprese

Ryan Reynolds ha condiviso sui social un post per celebrare il 10° anniversario di Deadpool, ripercorrendo con un video la storia dell'irriverente mercenario.

Nel montaggio pubblicato online, tuttavia, manca il debutto di Wade Wilson sul grande schermo, avvenuto nel film X-Men Origins: Wolverine.

Il post della star di Deadpool

Il video pubblicato da Ryan Reynolds ripercorre in soli 32 secondi tutti gli eventi raccontati in Deadpool & Wolverine, Deadpool 2 e Deadpool.

Il montaggio si conclude con il famoso test apparso online nel luglio 2014 che ha portato all'approvazione della produzione del primo film della saga.

L'attore canadese ha scritto online: "Un decennio passa realmente in fretta. Le riprese di Deadpool sono iniziate 10 anni fa".

I film della saga

Reynolds nel ruolo di Wade Wilson

Tim Miller ha diretto il primo film con al centro la storia di Wade Wilson arrivato nelle sale americane nel febbraio 2016. Deadpool ha incassato ben 750 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il lungometraggio vietato ai minori con il miglior risultato ai box office di sempre. Successivamente è stato tuttavia superato nelle classifiche dai sequel, da Joker e da Oppenheimer.

David Leitch ha invece firmato nel 2018 il sequel e Shawn Levy si è occupato di Deadpool & Wolverine, campione di incassi nel 2024 e primo capitolo della storia a far parte ufficialmente del MCU.

Per ora Marvel e Reynolds non hanno ancora svelato il futuro del personaggio, anche se l'attore, a dicembre, ha sostenuto che Wade Wilson è un grandioso personaggio secondario o è perfetto in un team, sottolineando quindi che potrebbe apparire in altri progetti dello studio, ma senza ritornare necessariamente in un film che lo veda totale protagonista.