Deadpool 3, Wolverine sarà separato da Logan: "Lui è morto e questo non cambia"

l'annuncio del ritorno di Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3 ha messo in allarme i fan sollevando nuovi quesiti sulla sua sorte, visto che in Logan - The Wolverine, del 2017, il personaggio muore. Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno messo in chiaro le cose specificando che lo Wolverine che vedremo è separato da quello di Logan, che è realmente morto. In pratica, Deadpool 3 non negherà gli eventi di Logan - The Wolverine.

Logan: Hugh Jackman con la giovane co-protagonista in una scena del primo trailer

"Logan si svolge nel 2029. Una cosa completamente separata", ha confermato Ryan Reynolds. "Logan è morto in Logan - The Wolverine e questa cosa non cambierà. Cosa succede realmente nel nostro film..."

Mentre Reynolds continua presumibilmente a condividere i dettagli sul ritorno di Wolverine nel video diffuso ieri, parte Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham! coprendo le parole dell'attore. per fortuna un esperto ha fatto la lettura labiale di ciò che Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno rivelato su Deadpool 3.

Alla regia di Deadpool 3 ci sarà Shawn Levy, recentemente autore di The Adam Project, mentre la sceneggiatura è firmata da Rhett Reese e Paul Wernick. Il nuovo capitolo delle avventure del Mercenario Chiacchierone interpretato da dovrebbe arrivare nei cinema nel settembre 2024.