Hugh Jackman sarà ancora Wolverine, la reazione del regista di Logan James Mangold fa infuriare i fan

La notizia del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3 ha sorpreso e fatto impazzire di gioia i fan del divo australiano. La reazione di James Mangold, regista di Logan - The Wolverine, non si è fatta attendere, ma ha fatto arrabbiare i fan che non ne hanno colto l'ironia.

James Mangold è intervenuto su Twitter e, senza fare riferimento all'annuncio stesso o scrivere una parola, ha pubblicato una gif tratta da Logan - The Wolverine in cui il clone di Wolverine, X-24, impala il Logan originale su una radice a forma di corno di un ceppo d'albero, un importante contributo alla serie di ferite che conducono alla morte del longevo mutante nel film di Mangold.

I fan non hanno reagito bene, postando commenti che spaziavano dall'accusa "Non hai l'ultima parola su Wolverine" al legalista "Logan non è mai stato canone dal momento che hanno detto che un mutante non nasceva da 20 anni" fino al trionfante "tutto è possibile nel Multiverso!"

Diverse ore dopo James Mangold è stato costretto a spiegare a parole la gif, chiarendo che il suo commento era ironico. Ecco cosa ha scritto:

"Oh mio Dio! State tranquilli. Stavo solo scherzando! Tutto bene! LOGAN sarà sempre lì. Multiverso o prequel, distorsione temporale o wormhole, canonico o non canonico o anche senza una logica, non vedo l'ora di vedere quale follia [sic] escogiteranno i miei cari amici @VancityReynolds e @RealHughJackman!"