Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman "rispondono alle domande" sul ritorno di Wolverine (VIDEO)

Dopo l'annuncio di ieri sera sul ritorno di Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno appena postato un secondo video in cui 'spiegano' come Deadpool 3 gestirà il ritorno dell'amato personaggio.

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Deadpool 3 e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, Ryan Reynolds ha appena postato un nuovo video dove, insieme all'amico e collega, prova a rispondere alle domande dei fan relative alle circostanze che hanno permesso a Wolverine di tornare nel MCU.

Nell'esilarante filmato le due star esordiscono rassicurando i fan sul fatto che la vicenda di Logan - The Wolverine, ambientata nel 2029, si è conclusa con la morte del protagonista. Detto questo, Reynolds e Jackman procedono tentando di spiegare la cronologia della storia del nuovo film, quando vengono improvvisamente interrotti dalla canzone Wake me up before you go-go, che toglie completamente l'audio alle loro voci.

Quello che sappiamo per certo è che la pellicola uscirà il 6 settembre 2024 e sarà diretta da Shawn Levy. Rhett Reese e Paul Wernick saranno gli sceneggiatori di Deadpool 3, dopo che per un breve periodo erano stati sostituiti da Lizzie Molyneux-Loeglin e Wendy Molyneux.

Nel video di ieri sera, parlando del ritorno di Hugh Jackman nel prossimo capitolo del franchise, Ryan Reynolds ha scherzato: "Ciao a tutti, siamo estremamente tristi di aver perso il D23, ma da un po' stiamo lavorando davvero duramente al prossimo film di Deadpool. Ho dovuto realmente cercare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente sembrare speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare una nuova profondità, motivazione, un nuovo significato. Ogni Deadpool deve emergere e distinguersi. Si è trattata di una sfida incredibile che mi ha costretto a cercare dentro di me in profondità. E... Non ho nulla. Sì, sono completamente vuoto qui dentro. Ed è terrificante. Ma abbiamo avuto un'idea. Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?". A questo punto Jackman viene quindi inquadrati mentre cammina su per le scale, alle spalle di Reynolds, dicendo semplicemente: 'Sì, certo, Ryan".