Deadpool 3: cosa hanno rivelato Ryan Reynolds e Hugh Jackman? Un video effettua la lettura labiale

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato della trama di Deadpool 3 in un divertente video senza audio, un esperto in lettura labiale ha ora provato a scoprirne il contenuto.

Deadpool 3 riporterà sul grande schermo Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine e l'attore, in un video con Ryan Reynolds, ha condiviso qualche anticipazione sul progetto.

Nel filmato si era però tolto l'audio alla conversazione tra le due star che sembrava rivelare qualche anticipazione sul film.

Un esperto in grado di leggere le labbra ha ora pubblicato la sua interpretazione di quanto dichiarato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman nell'aggiornamento su Deadpool 3. Nel video i due protagonisti rassicurano i fan sul fatto che la vicenda di Logan - The Wolverine, ambientata nel 2029, si è conclusa con la morte del protagonista. Reynolds e Jackman proseguono poi tentando di spiegare la cronologia della storia del nuovo film, quando vengono improvvisamente interrotti dalla canzone Wake me up before you go-go, che toglie completamente l'audio alle loro voci.

Come si può vedere dal filmato condiviso su YouTube, tuttavia, le due star sembrano semplicemente aver descritto una scena di inseguimento e di lotta, senza rivelare quindi alcun importante elemento della trama del film in arrivo il 6 settembre 2024 nei cinema.

Alla regia ci sarà Shawn Levy, recentemente autore di The Adam Project, mentre la sceneggiatura è firmata da Rhett Reese e Paul Wernick.