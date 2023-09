Deadpool 3, Shawn Levy critica la diffusione delle foto rubate dal set: 'Mi fa uscire di testa'

Shawn Levy, il regista di Deadpool 3, critica la diffusione delle foto rubate dal set del film. In un'intervista a Total Film il regista ha criticato aspramente il furto delle foto che sono state diffuse online (che potete trovare qui). "Mi dà fastidio che le foto siano trapelate online. Ma questo è il prezzo che paghiamo per usare location reali", dice Levy intervistato a proposito della nuova uscita della miniserie Tutta la luce che non vediamo.

Il regista di Una notte al museo ha poi spiegato la scelta di usare dei set reali che ha avuto come conseguenza la diffusione delle foto: "Ho deciso molto presto durante la preparazione che, anche se Deadpool è entrato a far parte del MCU, non volevo un altro film Marvel girato su uno schermo verde con estensioni digitali del set".

Locandina di Deadpool 3

Deadpool 3

Già tempo fa Levy aveva svelato che il film sarebbe stato violento e sopra le righe. Oltre a Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone, e a Hugh Jackman che riprende i panni di Wolverine, nel cast del terzo capitolo di Deadpool ci saranno Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, e Shioli Kutsuna. Il film, diretto da Shawn Levy, ha una data di uscita prevista per maggio 2024. Le riprese di Deadpool 3 però, al momento sono in pausa a causa dello sciopero degli attori.