Deadpool 3: Wolverine sfodera gli artigli nelle nuove foto e nei video dal set

Dal set di Deadpool 3 emergono nuove foto e video che permettono di vedere Wolverine in azione dopo aver sfoderato gli artigli.

Le riprese dell'atteso film, ora realizzato sotto il controllo dei Marvel Studios dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, sono attualmente in corso e stanno già regalando qualche anticipazione come la distruzione di un logo dello studio che ha controllato i progetti legati all'irriverente mercenario per due capitoli.

Le anticipazioni emerse dal set

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcuni fan che conoscono in modo accurato i fumetti Marvel, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe, modificando però gli eventi presenti tra le pagine dei fumetti per adattarsi alla realtà legata agli adattamenti cinematografici.

I personaggi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman dovrebbero essere provenienti da universi diversi e, probabilmente, i due non si conosceranno.

Nei video e nelle foto che hanno invaso i social media si possono ora vedere i due protagonisti mentre combattono e Wolverine usa anche i suoi artigli.

Deadpool 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel?

Il cast del terzo capitolo

Nel cast, oltre alla recente new entry Jennifer Garner, si assisterà al ritorno di Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic.

Tra i nuovi personaggi invece, ci sono quelli affidati a Emma Corrin e Matthew Macfayden.

Alla regia del lungometraggio sarà impegnato Shawn Levy.

Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson sarà diretto da Shawn Levy ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Reynolds e Levy.