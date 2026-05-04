"È una schifezza": Robert Kirkman demolisce un famosissimo sequel di Spider-Man

Da buon creatore (e fan) di fumetti, Robert Kirkman ha il polso della situazione e guarda con interesse agli adattamenti realizzati finora e a quelli in preparazione. Da appassionato di Spider-Man, il creatore di Invincible ha bocciato sonoramente uno degli episodi del franchise, da lui definito una "schifezza". L'episodio in questione è The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, che vede protagonista l'incarnazione di Peter Parker di Andrew Garfield.

Andrew Garfield in una scena di The Amazing Spider-Man 2

Perché Robert Kirkman odia The Amazing Spider-Man 2

Ospite del podcast The Escape Pod, Robert Kirkman ha bocciato _The Amazing Spider-Man 2 senza appello paragonandolo addirittura agli escrementi dei cani.

"No, terribile, terribile. Non mi piace parlare pubblicamente delle mie opinioni sui film. Eppure, The Amazing Spider-Man 2 è una schifezza", ha detto l'artista, che di uomo Ragno ne sa qualcosa avendo firmato il fumetto Invincible in cui Mark Grayson fa squadra con Spider-Man. "Per quanto io adori Jamie Foxx e per quanto sia convinto che Andrew Garfield è un grande Spider-Man. Ci sono aspetti spettacolari in entrambi i film, ma il secondo è un disastro."

Andrew Garfield e Jamie Foxx in una scena

Perché The Amazing Spider-Man 2 ha decretato la fine del franchise

Come svela la nostra recensione di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, nel film Peter Parker fatica a conciliare le sue responsabilità da supereroe con la relazione con Gwen Stacy (Emma Stone). Peter scopre, inoltre, nuovi dettagli sulla morte dei suoi genitori, tutti riconducibili alla Oscorp. Il sequel introduce sul grande schermo il cattivo Electro (Foxx) e mostra Harry Osborn (Dane DeHaan) trasformarsi nel Goblin Verde, oltre a mostrare la tragica morte di Gwen.

Robert Kirkman non è il solo a non apprezzare il sequel di Mark Webb, che ha l'infausto record di essere il film live-action di Spider-Man con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes con il 51% nei giudizi della critica e il 64% del pubblico. Secondo GamesRadar, la pellicola del 2014 "ha fatto un ottimo lavoro nell'introdurre Electro, interpretato da Jamie Foxx, e ci ha regalato la scena della morte di Gwen Stacy fedele al fumetto, ma non è riuscita a trasformare Harry Osborn, interpretato da Dane DeHaan, in un Hobgoblin credibile, tra le altre cose".

The Amazing Spider.Man 2: Andrew Garfield lancia ragnatele

In molti sono convinti che lo scarso apprezzamento nei confronti di The Amazing Spider-Man 2 abbia causato la cancellazione della saga con Andrew Garfield, visti anche gli incassi al botteghino inferiori alle aspettative. Ma la questione sarebbe più complessa. The Amazing Spider-Man 3 e 4, con quest'ultimo che vedeva il ritorno di Gwen Stacy nonostante la spettacolare morte nel capitolo 2, erano effettivamente in fase di sviluppo, con registi e sceneggiatori già coinvolti nel progetto. Fu l'attacco hacker alla Sony Pictures del 2014 a mettere fine al franchise di The Amazing Spider-Man, cancellando di fatto anche il film sui Sinister Six precedentemente annunciato da Drew Goddard.

Il successivo accordo tra Sony e Marvel, con l'ingresso dell'Uomo Ragno nell'MCU e l'ingaggio di Tom Holland, hanno fatto il resto lanciando una nuova incarnazione che ha avuto un successo stellare fino al ritorno di Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No way Home grazie alle potenzialità del Multiverso Marvel.