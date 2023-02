Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la spiegazione delle scene post credits

Una descrizione dettagliata ed esplicativa delle scene dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e delle loro implicazioni nel futuro dell'MCU, ma attenzione agli spoiler.

A 48 ore dall'uscita nelle sale italiane di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i media si sono lanciati nell'interpretazione e nella spiegazione delle scene post credits contenute, come da tradizione, alla fine del cinecomic Marvel.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulle scene post credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non proseguite nella lettura di questa news

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michelle Pfeiffer in un primo piano

Come anticipato dai media americani, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cinecomic che dà il via alla Fase 5 dell'MCU, contiene due scene dopo i titoli di coda. Come spiegano Men's Health e Collider, entrambe le sequenze sembrano anticipare informazioni essenziali per il futuro della Marvel e dei Vendicatori. Inoltre, per la prima volta un lungometraggio Marvel fa riferimento agli eventi di una delle serie Disney+. In sintesi, il suco delle sequenze in questione è Kang ritornerà e sarà una presenza essenziale nel futuro dell'MCU, ma entriamo in dettaglio nelle due scene in questione.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd: "Scott vuole essere un padre e recuperare il tempo perduto"

Prima scena post credits: Il consiglio dei Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Quando abbiamo incontrato Colui che rimane nel finale della prima stagione di Loki, è stato fatto riferimento alle sue altre versioni che esistono là fuori nel vasto multiverso Marvel. "E se pensi che io sia malvagio, aspetta solo di incontrare le mie varianti", dice Kang a Loki e alla sua stessa variante, Sylvie.

La prima scena dei titoli di coda ci porta in un luogo al di là dello spazio e del tempo, dove tre varianti di Kang osservano la miriade di linee temporali davanti ai loro occhi. Due di queste varianti sono state prese direttamente dai fumetti Marvel, mentre una terza potrebbe essere collegata ad altre due classiche incarnazioni di Kang.

Innanzitutto, abbiamo il faraone Rama-Tut, il primo tiranno variante di Kang. Nei fumetti Marvel, quando Kang si annoia della sua vita futura, viaggia nell'antico Egitto dove usa la tecnologia avanzata per diventare faraone e governare il popolo con il pugno di ferro. Rama-Tut viene, infine, detronizzato dai Vendicatori che viaggiano nel tempo e da altri eroi Marvel, portando Kang verso altre avventure lungo la linea temporale in cui assume molte identità diverse.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Nella scena post credits vediamo anche Immortus, una diversa variante di Kang. Dopo che i suoi piani di conquista sono stati ripetutamente ostacolati, Kang decide di tornare nell'antico Egitto dopo che il suo io più giovane ha già lasciato il posto. Questa volta, Kang governa con onore e, così facendo, trova lo scopo che gli è sempre mancato. Quindi, Kang usa il suo intelletto geniale per rallentare il suo invecchiamento e usa i suoi poteri per combattere la sua variante Conquistatore. Prima che la Morte possa reclamare il suo corpo, anche questa versione di Kang fugge nel Limbo, una dimensione fuori dal tempo dove diventa Immortus. Esistendo per sempre, proprio come il tempo stesso, Immortus diventa un reggente delle linee temporali, essendo in grado di alterare il corso della storia. Sebbene Immortus sia più potente di quanto sia mai stato Colui Che Rimane, ci sono molte somiglianze tra i due personaggi poiché Immortus è una versione neutrale di Kang che si rivolge alle linee temporali per proteggere il tempo stesso e fermare le sue varianti malvagie.

C'è anche una variante high-tech di Kang che potrebbe essere Scarlet Centurion o Iron Lad. Il design MCU di questo personaggio non corrisponde alle loro possibili controparti dei fumetti, quindi riguardo a questa variante ci troviamo in un territorio inesplorato. Scarlet Centurion è una versione di Kang che indossa un'armatura da battaglia per combattere i suoi nemici e usa la tecnologia per sconfiggere gli eroi che lo hanno cacciato dall'antico Egitto. La classica uniforme di Scarlet Centurion è difficile da realizzare in live-action, il che offre ai Marvel Studios un ottimo motivo per averla ridisegnata. Per quanto riguarda Iron Lad, questa è l'unica variante eroica di Kang che intravede il suo futuro come Conquistatore e decide di unirsi ai Vendicatori per fermare il malvagio Kang. Nei fumetti, Iron Lad usa un'armatura ispirata allo stesso Iron Man. Tuttavia, poiché Iron Man (Robert Downey Jr.) è morto e il suo arco del personaggio è praticamente finito, non sarebbe sorprendente se i Marvel Studios decidessero di aver ridisegnato completamente l'eroe.

Nella scena, il trio dei Kang discute di come l'Esiliato sia stato ucciso da un Vendicatore. Sembrano preoccupati per le interazioni dei Vendicatori con il Multiverso, poiché questo potrebbe significare la distruzione di tutto ciò che hanno costruito. Ecco perché Immortus convoca ogni variante di Kang da ogni dimensione temporale per discutere la questione. La scena finisce quando centinaia di Kang si materializzano in un enorme stadio, forse per pianificare il loro attacco ai Vendicatori della Terra-616. E se un solo Kang è così potente, non riusciamo a immaginare cosa possa combinare un intero esercito di Kang.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "Basta, è un film, non un segreto di stato"

Seconda scena post credits: Il consiglio dei Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

La seconda scena post sembra ambientata in un'epoca completamente diversa, a inizio XIX secolo. Al centro della scena compare un personaggio che si fa chiamare Victor Timely e mette in scena uno spettacolo di scienze sul palco, spiegando come sia in grado di manipolare il tempo per il bene dell'umanità. Mentre la telecamera passa dal palco al pubblico, vediamo Loki (Tom Hiddleston) parlare con Mobius (Owen Wilson) di come l'uomo sul palco sia il cattivo che stanno cercando. Mobius non è convinto, ma Loki dice di essere sicuro che Victor sia un pericolo per il Multiverso. Loki lo dice esplicitamente: questo tizio è terrificante.

Loki ha ragione. Victor Timely è un'altra Variante di Kang dei fumetti che viaggia indietro nel tempo e si traveste da brillante scienziato e ingegnere. Nei panni di Victor Timely, Kang fonda la città di Timely, nel Wisconsin, trasformandola in un faro di sviluppo e scienza. Questa variante di Kang non invecchia, quindi finge di morire e di essere sostituito da suo figlio per rimanere nascosto al mondo. Victor usa Timely per nascondere Chronopolis, la città da cui Kang il Conquistatore può accedere a qualsiasi punto della linea temporale e proseguire i suoi sforzi di conquista. Quindi, l'uomo sul palco potrebbe essere lo stesso Kang che Scott Lang pensa di aver ucciso nel Regno Quantico. Lo sapremo per certo una volta che la seconda stagione di Lokiarriverà su Disney+ e scopriremo esattamente perché Loki ha così tanta paura di Victor.

Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema.