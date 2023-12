Deadpool 3: Hugh Jackman e Ryan Reynolds condividono delle foto dal set in occasione della fine dell'anno

In occasione della fine del 2023 e dell'avvento dell'anno nuovo le star Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno condiviso su Instagram delle foto dietro le quinte di Deadpool 3. Nel post di Jackman vediamo l'attore farsi radere le basette di Logan e una foto dal set con un lungo impermeabile che copre il costume di Wolverine (look già svelato in precedenza).

Anche Ryan Reynolds conclude l'anno stuzzicando i fan di Deadpool con una nuovo foto dell'attore che indossa il costume da supereroe. Nel post l'attore ha incluso anche suoi momenti preferiti del 2023 e ha scritto: "Grazie 2023 parte 1. In nessun ordine preciso. Ho potuto trascorrere la maggior parte dell'anno lavorando e giocando con le persone che amo".

Deadpool 3 è uno dei film più attesi del 2024 nonchè il nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Ryan Reynolds, affiancato da Hugh Jackman che riprenderà i panni di Wolverine. All'inizio di novembre sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama, inoltre sembra che Deadpool 3 sarà il primo film rated-r del MCU.

Il cast include i veterani del franchise di Deadpool Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), tutti destinati a tornare in questo threequel. Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen vestirà i panni di un agente della TVA chiamato Paradox. Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel ad uscire nel 2024.