Deadpool 3, rivelato il ruolo di Matthew Macfadyen? [RUMOR]

Ora che le riprese di Deadpool 3 sono in pieno svolgimento, ci arrivano anche nuovi possibili dettagli sul film Marvel, inclusa l'identità del personaggio interpretato da Matthew Macfadyen. Scopriamo cosa rivelerebbero gli ultimi rumor.

Fin dall'annuncio del coinvolgimento della star di Succession nel threequel con protagonista Ryun Reynolds, ci si chiedeva sotto quali spoglie Matthew MacFadyen si sarebbe unito al mondo Marvel, e quale ruolo avrebbe avuto in Deadpool 3.

E se in precedenza si parlava di un agente della TVA al pari del Mobius di Owen Wilson, ora queste voci sarebbero state confermate da alcuni insider, che nel frattempo aggiungerebbero anche un altro tassello al puzzle: il nome del personaggio di Macfadyen, ovvero Paradox.

"La mia fonte sul set di #Deadpool3 mi ha confermato che Matthew Macfadyen interpreterà un personaggio di nome Paradox. È un agente della TVA" si legge nel tweet di Can We Get Some Toast, riportato anche da CBM.

Ovviamente siamo in attesa di conferme (o possibili smentite) ufficiali, ma di certo c'è tanto hype per un film di cui si sa ancora davvero poco, sebbene se ne parli parecchio.

Chi vedremo in Deadpool 3

La nuova pellicola Marvel con protagonista Ryan Reynolds vedrà il ritorno non solo dell'attore canadese, ma anche del suo amico/nemico di sempre, Hugh Jackman., che riprenderà il ruolo di Wolverine.

Tra le altre star del franchise che ritroveremo sul grande schermo vi saranno anche Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Rob Delaney, mentre tra le new entry, oltre a Macfadyen, ci sarà anche l'attrice di Pennyworth e The Crown Emma Corrin.

Pare inoltre che nel film potrebbero far ritorno anche Josh Brolin (Cable) e Zazie Beetz (Domino), sebbene quest'ultima abbia recentemente smentito la sua partecipazione al progetto.

L'arrivo di Deadpool 3 al cinema è attualmente previsto per novembre 2024.