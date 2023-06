Deadpool 3: Zazie Beetz tornerà nei panni di Domino? Ecco la sua risposta

Deadpool 3 vedrà il ritorno di svariati personaggi secondari presenti nei precedenti film incentrati sull'iconico personaggio incarnato da Ryan Reynolds; tuttavia, sembra che Domino non sia tra questi: scopriamo insieme che cosa ha detto Zazie Beetz a proposito di un suo eventuale ritorno sul set dell'atteso film.

La Beetz aveva precedentemente affermato di essere disposta a riprendere il ruolo della mutante fortunata e, secondo un rumor di qualche mese fa, l'attrice sarebbe stata in trattative per fare il suo ritorno dopo l'annuncio secondo cui Wolverine di Hugh Jackman si sarebbe unito a Wade Wilson (Reynolds) per il suo debutto nel MCU.

Tuttavia, durante una recente intervista di Decider, la star ha messo a tacere le dicerie, affermando che non apparirà nel terzo film e confessando di non sapere come la produzione stia gestendo lo sciopero degli sceneggiatori: "Non sono nel cast di Deadpool 3, quindi non so cosa stanno facendo riguardo allo sciopero. Suppongo che probabilmente stiano facendo una pausa... Sono entusiasta di vederlo".

A questo proposito, è stato recentemente rivelato che a causa del suddetto sciopero degli sceneggiatori su tutte le produzioni in fase di sviluppo, a Ryan Reynolds è stato proibito improvvisare sul set di Deadpool 3, essendo l'attore uno degli sceneggiatori della nuova pellicola e avendo ottenuto in precedenza un credito di scrittura per Deadpool 2.