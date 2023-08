Deadpool 3: il film è stato rimosso dal calendario delle uscite Disney, rinvio in vista?

Numerose produzioni cinematografiche e televisive stanno subendo ritardi sulla tabella di marcia per via dello sciopero di attori e sceneggiatori ancora in corso in America. A quanto pare la stessa sorte potrebbe toccare a Deadpool 3, assente dal calendario delle uscite Disney della prima metà del 2024 presentato durante un recente meeting per investitori.

Al momento i Marvel Studios non hanno ancora confermato nè smentito la notizia, ma l'ipotesi di un rinvio era nell'aria. Le riprese del film si sono interrotte a luglio nel mezzo del più bello: erano infatti finite in rete le prime foto dal set che mostravano l'atteso team uo tra Deadpool e Wolverine, questa volta con l'iconico costume giallo dei fumetti.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Nel cast del terzo capitolo di Deadpool ci saranno Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, e Shioli Kutsuna. Il film, diretto da Shawn Levy, ha una data di uscita prevista per maggio 2024.

Deadpool 3, chi sarà il villain?

Le prime indiscrezioni potrebbero aver svelato il ruolo di Emma Corrin, al suo debutto assoluto nell'MCU. Dovrebbe infatti interpretare Cassandra Nova, gemella cattiva di Charles Xavier. Lui ha cercato di ucciderla telepaticamente nel grembo materno, ma lei è sopravvissuta all'attacco e trascorre la sua vita ricostruendo un corpo per attuare la sua vendetta contro di lui.